『プリキュア』最新話、コナンのネタ豊富で話題 異例コラボ放送で黒い犯人、扉演出、麻酔銃を撃つコナン君など続々
アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の第18話が31日、ABCテレビ・テレビ朝日系で放送された。『名探偵コナン』とコラボレーションした異例の放送回となり、犯人が黒いシルエットで登場、腕時計型麻酔銃を『たんプリ』主人公で中学2年生の少女・あんなに撃ってしまったコナン君、眠らされて“眠りのあんな”が登場するなど『コナン』ネタだらけの放送回で、Xでは「プリキュア」がトレンド1位となった。
【画像】プリキュアに麻酔銃撃つコナン君（笑）公開された場面カット
今回の『名探偵プリキュア！』と『コナン』コラボ放送は、それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボを実現した企画。宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会準備を手伝うあんなたちが、江戸川コナンと一緒に事件の謎を解き明かしていくストーリーが展開された。
物語では、展覧会の目玉「12時のわすれもの」が消えてしまう事件が発生した際、あんなたちが手がかりを求め美術館の外を調べると、そこで、まことみらい市を訪れていた江戸川コナンと毛利蘭、毛利小五郎と出会う。名探偵プリキュアと江戸川コナンがタッグを組み、事件の謎を解き明かし怪盗団ファントムに立ち向かう姿が描かれた。
『コナン』でおなじみの扉演出と音が本編・CM突入時に流れたり、黒いシルエットの犯人登場、毛利蘭の空手や腕時計型麻酔銃をあんなに撃つコナン君（毛利小五郎へ向けた際の誤射）、そして、眠らされて“眠りのあんな”が推理するなど、『コナン』ネタだらけの放送回となり、ネット上では「コナン風な演出w」「犯人のシルエットがコナンじゃん！」「ドアを開ける音が完全にコナン」「ついに麻酔銃撃っちゃった笑」などの声があがり、Xでは「蘭ねーちゃん」「眠りの小五郎」「コナン仕様」などのワードがトレンドにあがり、トレンドを席巻した。
なお、6月6日放送の『名探偵コナン』では、キュアアンサーが登場するコラボ放送となる。
【画像】プリキュアに麻酔銃撃つコナン君（笑）公開された場面カット
今回の『名探偵プリキュア！』と『コナン』コラボ放送は、それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボを実現した企画。宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会準備を手伝うあんなたちが、江戸川コナンと一緒に事件の謎を解き明かしていくストーリーが展開された。
『コナン』でおなじみの扉演出と音が本編・CM突入時に流れたり、黒いシルエットの犯人登場、毛利蘭の空手や腕時計型麻酔銃をあんなに撃つコナン君（毛利小五郎へ向けた際の誤射）、そして、眠らされて“眠りのあんな”が推理するなど、『コナン』ネタだらけの放送回となり、ネット上では「コナン風な演出w」「犯人のシルエットがコナンじゃん！」「ドアを開ける音が完全にコナン」「ついに麻酔銃撃っちゃった笑」などの声があがり、Xでは「蘭ねーちゃん」「眠りの小五郎」「コナン仕様」などのワードがトレンドにあがり、トレンドを席巻した。
なお、6月6日放送の『名探偵コナン』では、キュアアンサーが登場するコラボ放送となる。
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