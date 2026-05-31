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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【たった3分】地味にキツいけど確実に効く“全方向プランク”」と題した動画を公開しました。この動画では、腹筋の前後左右、そして体幹をバランス良く刺激する6種目のプランクエクササイズを約3分間で紹介しています。



プログラムは、基本的な「プランク」から始まります。肘をついて頭からかかとまでが一直線になるように意識し、姿勢を30秒間キープします。次に、腰を左右に振る「ヒップディッププランク」で、くびれを作る腹斜筋を鍛えます。続いては、片腕で体を支える「サイドプランク」です。のが氏によると、このエクササイズでは腕を上下に動かし、体をねじる回旋の動きを加えることで、複数の筋肉を連動させていくと解説しています。この動作を左右両方で行います。



その後、四つん這いの姿勢から膝をわずかに浮かせて静止する「ベアプランク」で、腹筋と体幹の力を使って姿勢を維持します。最後は、両手をついた姿勢から膝を交互に胸へ引き寄せる「マウンテンクライマー」で、最後の追い込みをかけます。山を駆け上がるようなイメージでリズミカルに行うのがポイントです。



動画で紹介されているプログラムは、短時間で効率的に体幹全体を鍛えられるように構成されています。日々のトレーニングや、すきま時間のエクササイズとして取り入れてみてはいかがでしょうか。