timelesz橋本将生が映画初主演「お姉ちゃんの翠くん」実写映画化 ヒロインは中島瑠菜
【モデルプレス＝2026/05/31】累計発行部数150万部（電子版含む）を突破した目黒あむ氏の人気コミック『お姉ちゃんの翠くん』（集英社刊）の実写映画化（12月4日全国公開）が決定。timeleszの橋本将生が、映画初主演を務める。
【写真】timeleszメンバー「破壊力すごい」と話題の金髪姿
Z世代を中心に「切なすぎる」「共感しかない」と熱狂的な支持を集め、集英社『別冊マーガレット』の読者アンケートでも常に上位に君臨する本作を映画化。切なくてピュアなラブストーリーが誕生する。
主人公・雪代翠（ゆきしろ・みどり）を演じるのは、timeleszのメンバーであり、本作が記念すべき映画初主演となる橋本。大人の余裕がありつつも、時折見せる無邪気な表情と圧倒的な優しさで心をつかんで離さない“最愛年上イケメン”に挑み、スクリーンで新たな魅力を開花させる。
そして、お姉ちゃんの彼氏・翠くんに対して芽生えてしまった想いに葛藤するツンデレ女子高生・咲苗翠（さなえ・すい／愛称：スイ）には、映画『TOKYOタクシー』で木村拓哉演じるタクシー運転手・宇佐美の一人娘を演じて日本アカデミー賞新人賞を受賞、雑誌「Seventeen」の専属モデルとしても人気を誇る中島瑠菜。「好きになってはいけない人」への切なくも真っ直ぐな恋心を、等身大の瑞々しさで体現する。
監督は、WOWOWドラマ『アオハライド』『ストロボ・エッジ』などで恋愛ドラマの繊細な描写に定評のある気鋭・木村真人氏。脚本には、映画『ハニーレモンソーダ』『交換ウソ日記』など数々のラブストーリーを牽引してきた吉川菜美氏を迎え、誰もが一度は経験したことのある「好きだから苦しい」純粋な片想いのきらめきと、その気持ちを打ち明けてはいけない究極の切なさを丁寧に描き出す。
さらに、高校生から大学生、そして社会人へと、時間と共に環境が変わる中で生まれるもどかしさやすれ違いなど、恋のリアルな感情を映し出し、全世代が自分を重ねて深く共感できる作品となる。
あわせて解禁されたティザービジュアルは、本作の象徴であるフレッシュな緑色と抜けるような青空を背景に、スノードームを思わせる光が舞い降るエモーショナルなデザイン。少し微笑みながらペンでスイを“顎クイ”する翠くんと、それに驚きつつ翠くんを見つめてしまうスイの絶妙な距離感が、スイから見た「憧れの年上男子」としての翠くんの存在と、交わることのない片想いの切なさを物語っている。（modelpress編集部）
この度、映画「お姉ちゃんの翠くん」の翠くん役を演じさせていだきます、timeleszの橋本将生です。まさか主演を務めさせていただけるなんて自分でもものすごく驚いています。原作を読ませていただき、私自身も翠くんにすごく魅了されてしまいました。イジワルに見えるけど、本当は優しく大人の余裕があり、でもその優しさの裏には葛藤している瞬間があったり、そんな姿がとてもギャップがあって魅力的だなと思っています。もちろん翠くんだけでなく物語、登場人物すべてが素敵だなと感じています。
原作ファンの皆さまが大切にしている翠くんに、そしてこの「お姉ちゃんの翠くん」という作品に誠心誠意、真心込めて向き合いたいと思っております。木村監督、そしてスイちゃん役の中島さんと話し合い、細かい気持ちの変化、目線、仕草、表情全てにこだわって作っていきたいとお話させていただきました。そのくらい繊細で胸がギュッとするような作品になったらなと思っています。
スイちゃん役の中島さんはスイちゃんのようにまっすぐで思いやりがあり、ものすごく素敵な方です。そしてものすごく素敵なお芝居をされるので僕自身勉強させていただいている瞬間があります。撮影はこれからですが、この作品に関わってくださる全ての方と一緒に最高の作品づくりができたらと思っております。12月4日全国公開です！この冬映画館でお待ちしております！
今回『お姉ちゃんの翠くん』への出演が決まった時は、もともと好きで読んでいた作品だったこともあり、本当に嬉しかったです。さらに、目黒あむ先生の作品の世界観の中に入れると思うと、とてもわくわくしています。作品の持つ可愛らしく繊細な空気感を大切にしながら、ツンとした一面もありつつ、どこか愛らしさのある“スイちゃん”を丁寧に演じられたらと思っています。
橋本将生さんは、柔らかく優しい雰囲気が翠くんにぴったりで、リハーサルを重ねるたびに役として存在していく感じがとても素敵だなと感じています。私自身も頑張らなくちゃと、刺激をいただきながら、撮影に臨んでいます。ぜひ公開を楽しみにしていただけたら嬉しいです。
この作品がメディア化の機会を頂けるとは夢にも思っていなかったので、未だにそわそわしつつ嬉しい気持ちでいっぱいです。橋本さんは、少女漫画から飛び出したかと思うくらいお顔も等身も天才的でキラキラで…！外見のかっこよさだけじゃなく、纏う雰囲気のやわらかさや空気感が自分の中の翠くん像にとてもピッタリで。
中島さんは、透けて向こう側が見えちゃいそうなくらい透明感があって可愛らしくて…！スイ特有の"むすっ"としたお顔を拝見した時、思わず「かわいっ…！スイだ…」と声に出ちゃうくらいの衝撃で。そんな素敵なお二人にスイと翠くんを演じて頂けることがとても光栄ですし、素晴らしい制作陣のみなさまにも恵まれて、今からとっても楽しみだなってわくわくしてます！
翡翠の輝石には色とりどりの美しい不純物が含まれています。今作にも、素直になってはいけないと蓋をする矛盾や葛藤、自分ではコントロールできない不純物に似た想いが散りばめられています。だからこそ、縛られて「恋してしまう自分を誇れない」人たちが、気づき成長していく傷だらけで美しい物語なのだと感じています。橋本さんが持つ柔かく丸い佇まいは、翠くんが纏う独特のベールを彷彿とさせます。その繊細さと親和性に期待をしています。中島さんは儚さの中に今を生きる力と強い芯を感じます。目の引力はスイそのもの。もがきながら常に前を向く真っ直ぐさに期待をしています。
青春の後悔を積み重ね、自ら羽を得て、過去から卒業していく姿は翡翠のようにきっと美しい煌めきを放つはずです。目黒先生に最大限のリスペクトを込め『お姉ちゃんの翠くん』を大切に抱きしめながら、キャスト・スタッフ一同、人の心に寄り添えるラブストーリーを紡いでいきます。
女子高生のスイは、お姉ちゃんの彼氏・翠くんが苦手。7歳年上で、子供扱いしてからかってくる彼のことがムカつく！…と思っていたのに、受験勉強をきっかけに距離が近づき、彼の意外な優しさを知るにつれ、スイはいつしか恋に落ちてしまう。
だけど、彼は大好きな姉の大切な彼氏。スイはこの気持ちを絶対に封印すると決めるが、想いは加速していき―。絶対に好きになってはいけない人を好きになってしまった、切ない初恋の結末は。
【Not Sponsored 記事】
【写真】timeleszメンバー「破壊力すごい」と話題の金髪姿
◆橋本将生主演「お姉ちゃんの翠くん」実写映画化
Z世代を中心に「切なすぎる」「共感しかない」と熱狂的な支持を集め、集英社『別冊マーガレット』の読者アンケートでも常に上位に君臨する本作を映画化。切なくてピュアなラブストーリーが誕生する。
そして、お姉ちゃんの彼氏・翠くんに対して芽生えてしまった想いに葛藤するツンデレ女子高生・咲苗翠（さなえ・すい／愛称：スイ）には、映画『TOKYOタクシー』で木村拓哉演じるタクシー運転手・宇佐美の一人娘を演じて日本アカデミー賞新人賞を受賞、雑誌「Seventeen」の専属モデルとしても人気を誇る中島瑠菜。「好きになってはいけない人」への切なくも真っ直ぐな恋心を、等身大の瑞々しさで体現する。
監督は、WOWOWドラマ『アオハライド』『ストロボ・エッジ』などで恋愛ドラマの繊細な描写に定評のある気鋭・木村真人氏。脚本には、映画『ハニーレモンソーダ』『交換ウソ日記』など数々のラブストーリーを牽引してきた吉川菜美氏を迎え、誰もが一度は経験したことのある「好きだから苦しい」純粋な片想いのきらめきと、その気持ちを打ち明けてはいけない究極の切なさを丁寧に描き出す。
さらに、高校生から大学生、そして社会人へと、時間と共に環境が変わる中で生まれるもどかしさやすれ違いなど、恋のリアルな感情を映し出し、全世代が自分を重ねて深く共感できる作品となる。
◆爽快なティザービジュアル初解禁
あわせて解禁されたティザービジュアルは、本作の象徴であるフレッシュな緑色と抜けるような青空を背景に、スノードームを思わせる光が舞い降るエモーショナルなデザイン。少し微笑みながらペンでスイを“顎クイ”する翠くんと、それに驚きつつ翠くんを見つめてしまうスイの絶妙な距離感が、スイから見た「憧れの年上男子」としての翠くんの存在と、交わることのない片想いの切なさを物語っている。（modelpress編集部）
◆橋本将生（翠くん：雪代翠役）コメント
この度、映画「お姉ちゃんの翠くん」の翠くん役を演じさせていだきます、timeleszの橋本将生です。まさか主演を務めさせていただけるなんて自分でもものすごく驚いています。原作を読ませていただき、私自身も翠くんにすごく魅了されてしまいました。イジワルに見えるけど、本当は優しく大人の余裕があり、でもその優しさの裏には葛藤している瞬間があったり、そんな姿がとてもギャップがあって魅力的だなと思っています。もちろん翠くんだけでなく物語、登場人物すべてが素敵だなと感じています。
原作ファンの皆さまが大切にしている翠くんに、そしてこの「お姉ちゃんの翠くん」という作品に誠心誠意、真心込めて向き合いたいと思っております。木村監督、そしてスイちゃん役の中島さんと話し合い、細かい気持ちの変化、目線、仕草、表情全てにこだわって作っていきたいとお話させていただきました。そのくらい繊細で胸がギュッとするような作品になったらなと思っています。
スイちゃん役の中島さんはスイちゃんのようにまっすぐで思いやりがあり、ものすごく素敵な方です。そしてものすごく素敵なお芝居をされるので僕自身勉強させていただいている瞬間があります。撮影はこれからですが、この作品に関わってくださる全ての方と一緒に最高の作品づくりができたらと思っております。12月4日全国公開です！この冬映画館でお待ちしております！
◆中島瑠菜（スイ：咲苗翠役）コメント
今回『お姉ちゃんの翠くん』への出演が決まった時は、もともと好きで読んでいた作品だったこともあり、本当に嬉しかったです。さらに、目黒あむ先生の作品の世界観の中に入れると思うと、とてもわくわくしています。作品の持つ可愛らしく繊細な空気感を大切にしながら、ツンとした一面もありつつ、どこか愛らしさのある“スイちゃん”を丁寧に演じられたらと思っています。
橋本将生さんは、柔らかく優しい雰囲気が翠くんにぴったりで、リハーサルを重ねるたびに役として存在していく感じがとても素敵だなと感じています。私自身も頑張らなくちゃと、刺激をいただきながら、撮影に臨んでいます。ぜひ公開を楽しみにしていただけたら嬉しいです。
◆原作：目黒あむ氏コメント
この作品がメディア化の機会を頂けるとは夢にも思っていなかったので、未だにそわそわしつつ嬉しい気持ちでいっぱいです。橋本さんは、少女漫画から飛び出したかと思うくらいお顔も等身も天才的でキラキラで…！外見のかっこよさだけじゃなく、纏う雰囲気のやわらかさや空気感が自分の中の翠くん像にとてもピッタリで。
中島さんは、透けて向こう側が見えちゃいそうなくらい透明感があって可愛らしくて…！スイ特有の"むすっ"としたお顔を拝見した時、思わず「かわいっ…！スイだ…」と声に出ちゃうくらいの衝撃で。そんな素敵なお二人にスイと翠くんを演じて頂けることがとても光栄ですし、素晴らしい制作陣のみなさまにも恵まれて、今からとっても楽しみだなってわくわくしてます！
◆監督：木村真人氏コメント
翡翠の輝石には色とりどりの美しい不純物が含まれています。今作にも、素直になってはいけないと蓋をする矛盾や葛藤、自分ではコントロールできない不純物に似た想いが散りばめられています。だからこそ、縛られて「恋してしまう自分を誇れない」人たちが、気づき成長していく傷だらけで美しい物語なのだと感じています。橋本さんが持つ柔かく丸い佇まいは、翠くんが纏う独特のベールを彷彿とさせます。その繊細さと親和性に期待をしています。中島さんは儚さの中に今を生きる力と強い芯を感じます。目の引力はスイそのもの。もがきながら常に前を向く真っ直ぐさに期待をしています。
青春の後悔を積み重ね、自ら羽を得て、過去から卒業していく姿は翡翠のようにきっと美しい煌めきを放つはずです。目黒先生に最大限のリスペクトを込め『お姉ちゃんの翠くん』を大切に抱きしめながら、キャスト・スタッフ一同、人の心に寄り添えるラブストーリーを紡いでいきます。
◆ストーリー
女子高生のスイは、お姉ちゃんの彼氏・翠くんが苦手。7歳年上で、子供扱いしてからかってくる彼のことがムカつく！…と思っていたのに、受験勉強をきっかけに距離が近づき、彼の意外な優しさを知るにつれ、スイはいつしか恋に落ちてしまう。
だけど、彼は大好きな姉の大切な彼氏。スイはこの気持ちを絶対に封印すると決めるが、想いは加速していき―。絶対に好きになってはいけない人を好きになってしまった、切ない初恋の結末は。
【Not Sponsored 記事】