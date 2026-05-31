賀来賢人、「ずっと恋をしている」憧れの存在が出演
俳優の賀来賢人が、きょう5月31日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演する。
【写真】当時のバチバチを回想…大河主演俳優に「一番解せない」とぶっちゃける賀来賢人
林修が“時代のカリスマ”と対峙する＜インタビュアー林修＞。今回のゲストは、自身が原案・プロデューサー・主演を務めた配信ドラマで世界的大ヒットを記録し、国内外で圧倒的な存在感を放つカリスマ、賀来賢人。
2013年の映画での堤真一との出会いや、20年の日曜劇場『半沢直樹』での堺雅人、21年の『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』での鈴木亮平など、数々の名優に揉まれながらキャリアを重ねてきた賀来。そんな彼が役者人生のすべてを賭けて挑み、一躍大ブレイクを果たすきっかけとなった出世作、ドラマ『今日から俺は!!』（18年）の熱い舞台裏と、人生を変えた恩師・福田雄一監督との「長年の付き合い」からひもとく役者・賀来賢人の原点に迫る。
さらに今回、賀来が「ずっと恋をしている」と敬愛してやまない大先輩・堤真一がVTRで登場。これまで数々の作品で共演してきた堤は、最初に出会った時のことが今でも忘れられないと言い、「普通に立っているだけで不思議な雰囲気がある」とその魅力を語る。一方で、そんな憧れの存在である堤から「一度も味わったことがない（笑）」と暴露されてしまった、賀来の意外な“態度”とは。堤の娘たちが賀来の演技に大ハマりしている微笑ましい私生活の交流を明かす。
インタビューの随所でのぞくのは、賀来の自分自身に対する揺るぎない信念。コロナ禍を前に「守りに入っている」と気づいたことから始まった独立への道。理想のクリエイティブを追い求め、ハリウッド監督へまるでプロポーズのようにパートナー契約を直談判したエピソードなど、失敗を恐れず突き進む背景には「ワクワクする初期衝動を大切にしたい」という確固たる思いがあった。
【写真】当時のバチバチを回想…大河主演俳優に「一番解せない」とぶっちゃける賀来賢人
林修が“時代のカリスマ”と対峙する＜インタビュアー林修＞。今回のゲストは、自身が原案・プロデューサー・主演を務めた配信ドラマで世界的大ヒットを記録し、国内外で圧倒的な存在感を放つカリスマ、賀来賢人。
2013年の映画での堤真一との出会いや、20年の日曜劇場『半沢直樹』での堺雅人、21年の『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』での鈴木亮平など、数々の名優に揉まれながらキャリアを重ねてきた賀来。そんな彼が役者人生のすべてを賭けて挑み、一躍大ブレイクを果たすきっかけとなった出世作、ドラマ『今日から俺は!!』（18年）の熱い舞台裏と、人生を変えた恩師・福田雄一監督との「長年の付き合い」からひもとく役者・賀来賢人の原点に迫る。
インタビューの随所でのぞくのは、賀来の自分自身に対する揺るぎない信念。コロナ禍を前に「守りに入っている」と気づいたことから始まった独立への道。理想のクリエイティブを追い求め、ハリウッド監督へまるでプロポーズのようにパートナー契約を直談判したエピソードなど、失敗を恐れず突き進む背景には「ワクワクする初期衝動を大切にしたい」という確固たる思いがあった。