『豊臣兄弟！』第21回 “小一郎”仲野太賀、竹田城攻めを任され初めて総大将として戦に臨む！
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第21回「風雲！竹田城」が31日の今夜放送される。
【写真】倉悠貴演じる小寺官兵衛が登場！第21回「風雲！竹田城」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第21回「風雲！竹田城」あらすじ】
秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野）は、荒木村重（トータス松本）に代わって織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたが、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）は、見事な手腕で播磨の国衆を織田方につけてみせる。
半兵衛（菅田将暉）の案で、秀吉はさらに西方へ兵を進めることを決め西播磨へ。一方、小一郎は但馬の竹田城攻めを任され、初めて総大将として戦に臨む！
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
【写真】倉悠貴演じる小寺官兵衛が登場！第21回「風雲！竹田城」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野）は、荒木村重（トータス松本）に代わって織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたが、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）は、見事な手腕で播磨の国衆を織田方につけてみせる。
半兵衛（菅田将暉）の案で、秀吉はさらに西方へ兵を進めることを決め西播磨へ。一方、小一郎は但馬の竹田城攻めを任され、初めて総大将として戦に臨む！
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。