『ＧＩＦＴ』第8話 物語は最終章へ！ブルズメンバーの前にさまざまな困難がたちはだかる
堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第8話が31日の今夜放送される。
【写真】伍鉄（堤真一）と息子・昊（玉森裕太）『ＧＩＦＴ』第8話より
本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。完全オリジナルストーリーで、脚本は『東京サラダボウル』（NHK総合）や『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）などを手がけた金沢知樹が担当する。
■第8話あらすじ
以前、ブラックホールに関する研究を伍鉄（堤）に完全否定され闇に落とされたポストドクター（博士研究員）の宗像（宮崎優）が、伍鉄の行為を雑誌社に訴えた。人香（有村架純）は記事を取り下げるよう宗像に頼むが、伍鉄がブルズを辞めることが条件だと言われる。
同じ頃、涼（山田裕貴）は練習に集中できないでいた。医師からある病気の可能性を告げられたためだ。さらに、キャサリン（円井わん）は出産の夢と車いすラグビー継続の間で心が揺れ、圭二郎（本田響矢）は谷口（細田佳央太）には及ばない自身のパフォーマンスに悔しさをにじませる。
日曜劇場『ＧＩＦＴ』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
※宮崎優の「崎」は正しくは「たつさき」
【写真】伍鉄（堤真一）と息子・昊（玉森裕太）『ＧＩＦＴ』第8話より
本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。完全オリジナルストーリーで、脚本は『東京サラダボウル』（NHK総合）や『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）などを手がけた金沢知樹が担当する。
以前、ブラックホールに関する研究を伍鉄（堤）に完全否定され闇に落とされたポストドクター（博士研究員）の宗像（宮崎優）が、伍鉄の行為を雑誌社に訴えた。人香（有村架純）は記事を取り下げるよう宗像に頼むが、伍鉄がブルズを辞めることが条件だと言われる。
同じ頃、涼（山田裕貴）は練習に集中できないでいた。医師からある病気の可能性を告げられたためだ。さらに、キャサリン（円井わん）は出産の夢と車いすラグビー継続の間で心が揺れ、圭二郎（本田響矢）は谷口（細田佳央太）には及ばない自身のパフォーマンスに悔しさをにじませる。
日曜劇場『ＧＩＦＴ』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
※宮崎優の「崎」は正しくは「たつさき」