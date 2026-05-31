『ターミネーターと恋しちゃったら』怒涛の展開に驚きの声「衝撃」「感情がジェットコースター」
Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第9話が30日に放送。怒涛の展開に驚きの声が相次いでいる。
【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第9話 衝撃の真実が発覚
ようやくお互いの気持ちを確かめあったエータ（宮舘）とくるみ（臼田あさ美）。幸せな時間を過ごす2人だったが、そんなとき、未来から時沢レオ（番家天嵩）がやってきてエータに驚くべき事実を告げる。なんと、エータの未来への帰還手続きがすでに始まっているというのだ。未来に帰ることになれば、現代、つまりくるみに関する記憶はすべて消去されてしまう。
エータは、このままくるみを護る業務を続けたい、手続きは中止してほしいと頼むが、レオは今さら中止はできないと却下。さらにレオは、エータに「あの人のことはもう護らなくていい。誰にも狙われてないんだから」と告げる。くるみはレオの先祖だったはずだが、それは人違いだったというのだ。
レオの本当の先祖の名前は優秀な研究者の「カミオク ルミ」。それを聞いてもエータは未来に帰らないと言い「カミオク ルミは私が護る。私が業務を続ければ、帰らなくてすむだろう」と宣言。それは危険だと言うレオに、エータは「それでも構わない。私は、神尾くるみ、彼女と同じこの時代に存在していたいんだ」と思いを伝えた。
しかしその後、カミオク ルミとくるみがぶつかる事態に。するとくるみはどこかに消えてしまう。くるみが目を覚ますと、そこにはエータにそっくりのロボットがいた。彼は「お前、カミオク ルミではないな」とくるみを睨むのだった。
怒涛の展開に、視聴者からは「エータとくるみさんが幸せな未来しか許さない」「幸せになってほしい」「不穏」「衝撃」「感情がジェットコースター」などの声が続々。ラストにくるみが消える展開には「どういうこと？」「なにごと？」「そんな展開…！」「何が起こったの」など驚きの声が相次いでいる。
【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第9話 衝撃の真実が発覚
ようやくお互いの気持ちを確かめあったエータ（宮舘）とくるみ（臼田あさ美）。幸せな時間を過ごす2人だったが、そんなとき、未来から時沢レオ（番家天嵩）がやってきてエータに驚くべき事実を告げる。なんと、エータの未来への帰還手続きがすでに始まっているというのだ。未来に帰ることになれば、現代、つまりくるみに関する記憶はすべて消去されてしまう。
レオの本当の先祖の名前は優秀な研究者の「カミオク ルミ」。それを聞いてもエータは未来に帰らないと言い「カミオク ルミは私が護る。私が業務を続ければ、帰らなくてすむだろう」と宣言。それは危険だと言うレオに、エータは「それでも構わない。私は、神尾くるみ、彼女と同じこの時代に存在していたいんだ」と思いを伝えた。
しかしその後、カミオク ルミとくるみがぶつかる事態に。するとくるみはどこかに消えてしまう。くるみが目を覚ますと、そこにはエータにそっくりのロボットがいた。彼は「お前、カミオク ルミではないな」とくるみを睨むのだった。
怒涛の展開に、視聴者からは「エータとくるみさんが幸せな未来しか許さない」「幸せになってほしい」「不穏」「衝撃」「感情がジェットコースター」などの声が続々。ラストにくるみが消える展開には「どういうこと？」「なにごと？」「そんな展開…！」「何が起こったの」など驚きの声が相次いでいる。