中学生考案、端材ハンカチ全6種！ 白浜コネクトプロジェクト「白浜がちゃ」第二弾

記事ポイント 白浜町立白浜中学校2年生がデザインしたご当地カプセルトイ「白浜がちゃ」第二弾が2026年6月1日に発売ニット生地の端材を活用したハンカチタイプ全6種、1回500円（税込）アドベンチャーワールドほか白浜5か所で購入できます 白浜町立白浜中学校2年生がデザインしたご当地カプセルトイ「白浜がちゃ」第二弾が2026年6月1日に発売ニット生地の端材を活用したハンカチタイプ全6種、1回500円（税込）アドベンチャーワールドほか白浜5か所で購入できます

和歌山県白浜町を拠点とする産学官連携の地域コミュニティ「白浜コネクトプロジェクト」が、白浜町立白浜中学校の2年生と地域企業・自治体が連携して制作したご当地カプセルトイ「白浜がちゃ」第二弾を、2026年6月1日（月）より販売します。

素材にはヤマヨテクスタイルが提供するニット生地の端材を活用したハンカチタイプで、白浜の名所・グルメ・文化をモチーフにした全6種のデザインが揃います。

生徒たちが2026年1月から5月にかけて実施された15回の特別授業を通じて学び、考案したアイデアとデザインが商品として形になっています。

白浜コネクトプロジェクト「白浜がちゃ」第二弾

白浜がちゃ第二弾のカプセルトイ販売機

商品名：白浜がちゃ 第二弾発売日：2026年6月1日（月）価格：500円（税込）種類：全6種販売場所：アドベンチャーワールド、SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE、紀伊半島観光情報ステーション（JR白浜駅構内）、三段壁洞窟、かげろう cafe

「白浜がちゃ」第二弾は、白浜町立白浜中学校の2年生が地域企業・自治体による特別授業（全15回）を通じて白浜の文化・観光資源・デザイン・情報発信を学び、商品アイデアとデザインを手がけたご当地カプセルトイです。

素材提供にはヤマヨテクスタイル、印刷にはころん、裁断にはエイコーコジマ、縫製にはプロスパーがそれぞれ参画し、端材を生かしたサステナブルなものづくりと地域連携によって完成しています。

全6種のデザインは、崎の湯・クエ鍋・白良浜＆アドベンチャーワールド・平草原公園・円月島・白浜中学校の6テーマで構成されており、中学生ならではの視点で再発見された白浜の魅力が一枚ずつのハンカチに凝縮されています。

アドベンチャーワールドや紀伊半島観光情報ステーションなど白浜を代表する5か所で販売されます。

全6種のデザイン

白浜温泉の露天風呂から冬の名物グルメ、絶景スポット、地域に親しまれる公園まで、白浜の個性を網羅した6テーマが揃います。

端材を使用して製作するため生地の色が変更となる場合がありますが、いずれのデザインも生徒たちが選び抜いた白浜の魅力を鮮やかに映し出しています。

崎の湯

波が打ち寄せる岩場の露天風呂が描かれた白浜温泉をテーマにしたデザインで、生徒が考案したオリジナルキャラクター「温泉玉子ちゃん」もハンカチに盛り込まれています。

白浜温泉の代表的な景観を身近なアイテムとして持ち歩ける一枚です。

クエ鍋

白浜の冬の名物「クエ鍋」がテーマで、「鍋の王様」とも称されるクエを王冠をかぶった姿でユニークに表現したデザインです。

白浜のグルメ文化を代表する一皿が、持ち歩けるハンカチとして登場しています。

白良浜＆アドベンチャーワールド

真っ白な砂浜と青い海が広がる白良浜と、多種多様な動物に出会えるアドベンチャーワールドを一枚に凝縮したデザインで、白浜を代表する2つの観光スポットが表現されています。

白浜旅行の記念や土産として手に取りやすい一種です。

平草原公園

地域住民に長く親しまれている平草原公園をテーマにしており、春の桜や秋の紅葉など季節ごとに異なる表情を見せる白浜の名所が描かれています。

観光客にはまだ知られていない地元ならではのスポットが一枚のハンカチで紹介されています。

円月島

夕日が島の穴に重なる瞬間をとらえた白浜随一の絶景がモチーフで、時間とともに表情が変わる円月島の神秘的な魅力が一枚に表現されています。

白浜中学校

「白浜がちゃ」第二弾を制作した生徒たちの似顔絵と白浜中学校の校舎が描かれており、商品を手にする人への感謝の気持ちが込められた、このシリーズならではのデザインとなっています。

完成お披露目会の様子

2026年5月21日（木）、白浜町立白浜中学校にて「白浜がちゃ」第二弾の完成お披露目会が開催されました。

生徒たちが司会進行を務め、完成したカプセルトイ機械の披露とともに、各デザインに込めた思いが紹介されます。

デザインにも採用された白浜町商工会青年部のキャラクター「しらぺん」がサプライズで会場に登場し、来場者が実際に「白浜がちゃ」を回すと、カプセルが出るたびに歓声が上がります。

全6種デザインのタオルを受け取る生徒たち

制作に携わった関係者から全6種類のデザインが描かれたタオルが記念品として贈られ、地域と学校が一体となって作り上げた商品が完成した喜びに包まれたお披露目会となります。

ニット生地の端材という廃材を活用しながら、中学生・地域企業・福祉作業所・自治体が連携して完成させたサステナブルなご当地カプセルトイは、2026年6月1日より500円（税込）で白浜の5か所から販売されます。

崎の湯の露天風呂から円月島の夕景まで、白浜の魅力を凝縮した全6種を一枚ずつ集める楽しさが味わえます。

白浜コネクトプロジェクト「白浜がちゃ」第二弾の紹介でした。

よくある質問

Q. 白浜コネクトプロジェクトはどのような企業・団体で運営されていますか？

A. アワーズ（アドベンチャーワールド）、オーエス、スマサポ、TETAU事業協同組合、南紀白浜エアポート、西日本旅客鉄道、Relicの7社・団体が企画・運営に参画しています。

和歌山県白浜町の白浜中学校・白浜町も協力しており、産学官が一体となって活動する地域コミュニティとなっています。

Q. ハンカチの素材や製造にはどのような工程がありますか？

A. ヤマヨテクスタイルが提供するニット生地の端材が素材として使用されています。

印刷はころん、裁断はエイコーコジマ、縫製はプロスパーがそれぞれ担当しており、複数の地域企業と福祉作業所が製造工程に参画しています。

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