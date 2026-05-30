開催：2026.5.30

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 5 - 6 [ブルージェイズ]

MLBの試合が30日に行われ、オリオールパークでオリオールズとブルージェイズが対戦した。

オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するブルージェイズの先発投手はアダム・マッコで試合は開始した。

3回裏、3番 アドリー・ラッチマン カウント3-0から押し出しの四球でオリオールズ得点 BAL 1-0 TOR、5番 サミュエル・バサロ 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでオリオールズ得点 BAL 2-0 TOR

4回裏、9番 ジャクソン・ホリデー 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 3-0 TOR

5回裏、4番 ピート・アロンソ 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 4-0 TOR、5番 サミュエル・バサロ 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 5-0 TOR

7回表、4番 岡本和真 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 BAL 5-2 TOR、6番 チャールズ・マカドゥー 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 BAL 5-4 TOR

8回表、3番 ウラジーミル・ゲレロ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 BAL 5-6 TOR

試合は5対6でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのメーソン・フルーハティで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はオリオールズのイエニエル・カノで、ここまで1勝2敗0S。ブルージェイズのフィッシャーにセーブがつき、2勝1敗1Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打（1HR）、2打点、打率は.216となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-30 10:46:08 更新