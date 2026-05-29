3児の母・近藤千尋、残り物活用の手作り弁当が話題「配色と詰め方が秀逸」「品数の多さにびっくり」
【モデルプレス＝2026/05/29】モデルの近藤千尋が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「配色と詰め方が秀逸」残り物活用の手作り弁当
近藤は「昨日の残りポークソテー 大好きな金曜日ー」と記し、弁当の写真を投稿。わかめと鮭の2種類の小さなおにぎりが2つずつと、こんがりと焼き色がついたポークソテー、卵焼き、ちくわの磯辺揚げ、ブロッコリーと昆布の和え物、トウモロコシ、ミニトマトなどのおかずが彩りよく盛り付けられている。
この投稿に、ファンからは「テンション上がる」「品数の多さにびっくり」「配色と詰め方が秀逸」「美味しそうなおかずばかり」「子どもがすごく喜びそう」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「配色と詰め方が秀逸」残り物活用の手作り弁当
◆近藤千尋、前日の残り物活用した弁当披露
近藤は「昨日の残りポークソテー 大好きな金曜日ー」と記し、弁当の写真を投稿。わかめと鮭の2種類の小さなおにぎりが2つずつと、こんがりと焼き色がついたポークソテー、卵焼き、ちくわの磯辺揚げ、ブロッコリーと昆布の和え物、トウモロコシ、ミニトマトなどのおかずが彩りよく盛り付けられている。
◆近藤千尋の投稿に「配色と詰め方が秀逸」の声
この投稿に、ファンからは「テンション上がる」「品数の多さにびっくり」「配色と詰め方が秀逸」「美味しそうなおかずばかり」「子どもがすごく喜びそう」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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