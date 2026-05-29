今年“20周年”！絢香「『三日月』を作ったのは16、17歳なので…」デビュー当時の秘話を告白
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。今回の放送では、シンガーソングライターの絢香さんが登場！ 本記事では、今年デビュー20周年を迎えた絢香さんが、デビュー当時の秘話や20年間への思いを明かした模様をお届けします。
◆デビュー20周年の軌跡と感謝
れなち：デビュー20周年、おめでとうございます！
絢香：ありがとうございます〜。
れなち：（デビューシングルの）「I believe」をリリースしたときが18歳!?
絢香：そうです。
れなち：「大人っぽい」って言われませんでした？
絢香：よく言われました。特に歌っている曲のイメージが、わりとそういう（大人っぽい）曲だったので、それもあったかもしれないです。
れなち：「三日月」（4枚目のシングル）も……。
絢香：その年にリリースしました。でも、作ったのはもっと前の16、17歳のときなので……早い（笑）。
れなち：ここまでの20年は早かったですか？
絢香：早かったですし、濃い20年でした。でもまずは、20年歌い続けてこられたことが、やっぱりすごいことだと思っているから、ファンの方には本当に感謝です。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）パーソナリティの山崎怜奈、絢香さん
◆デビュー20周年の軌跡と感謝
れなち：デビュー20周年、おめでとうございます！
絢香：ありがとうございます〜。
れなち：（デビューシングルの）「I believe」をリリースしたときが18歳!?
絢香：そうです。
れなち：「大人っぽい」って言われませんでした？
絢香：よく言われました。特に歌っている曲のイメージが、わりとそういう（大人っぽい）曲だったので、それもあったかもしれないです。
れなち：「三日月」（4枚目のシングル）も……。
絢香：その年にリリースしました。でも、作ったのはもっと前の16、17歳のときなので……早い（笑）。
れなち：ここまでの20年は早かったですか？
絢香：早かったですし、濃い20年でした。でもまずは、20年歌い続けてこられたことが、やっぱりすごいことだと思っているから、ファンの方には本当に感謝です。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619