「まんげきの田中圭」“39歳妻子持ち”芸人、無加工ショットがイケメン過ぎると話題「爽やか男前やな」
お笑いコンビ・マイスイートメモリーズの花谷豊さんは5月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。芸人仲間の加工なしのイケメンショットを公開し、話題を集めています。
【写真】“39歳妻子持ち”芸人の無加工イケメンショット
コメントでは「かっけぇぇ爽やか男前やな」「めろい」「爽やかイケメンが過ぎる」「マジで可能性しかない」「まんげきの田中圭です」「ほんとに濱坂さんバズってほしい 信じられないビジュ爆」「濱坂さんてモナキのピンク味ある」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】“39歳妻子持ち”芸人の無加工イケメンショット
「信じられないビジュ爆」花谷さんは「吉本興業39歳妻子持ち iPhone11撮影加工無し これこそマジ？」とつづり、3枚の写真を投稿。いずれもお笑いコンビ・武者武者の濱坂恭平さんが、白いTシャツにデニムパンツというシンプルな装いで、パンを片手に持つソロショットです。自然体な印象ですが、整った顔立ちが目を引きます。
ツートライブ・たかのりの“ビジュ爆”ショットも話題に26日には同じく吉本興業所属のお笑いコンビ・ツートライブの周平魂さんが「いや〜今日もビジュ爆してるな〜 #相方」とつづり、相方・たかのりさんのイケメンショットを投稿。ファンからは「吉本所属42歳コレまじ？？？」「顔整いおじさん」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)