STARTO ENTERTAINMENTに所属していた関西ジュニアのメンバーを巡り、今、ファンたちの間で大きな動揺が広がっている。

【写真】ファン震撼…忽然と姿を消した関西ジュニア

突如、姿を消した関西ジュニア

「2009年10月生まれの16歳で、大阪出身の田所蒼大（たどころ・そうた）くんのプロフィールが、5月20日時点でジュニアの公式サイトから突如として削除されていたんです。彼が事務所に入ったのは2021年で、当時12歳。現在は高校2年生で、関西ジュニアの注目株としてステージにも立っていました。それなのに、本人や事務所からの説明がいっさいないまま、忽然と姿を消されてしまった形です」（20代の女性ファン）

ファンを困惑させているのは、その不自然すぎるタイミング。プロフィールが削除された前日の5月19日には、YouTubeチャンネル『ジュニアCHANNEL』の動画に何食わぬ顔で登場していたという。

5月28日に配信されたAmazon Prime Videoの番組『Star Song Special Season3』の第6話にも、田所は出演する予定だった。しかし、こちらもプロフィール削除が発覚した同じタイミングの5月20日には、出演者一覧から名前が消えていた。

当初、公開されていた予告動画には、田所が特技とする“鼻リコーダー”をユーモラスに披露するシーンも映っていたのが、22日に再アップされた動画からは彼の姿が完全に消し去られ、関西ジュニアによる『関西ジュニア映画メドレー』という表記自体も抹消されていた。

「5月28日に配信されたYouTubeの番組には、やはり田所くんは映っていませんでした……。関西ジュニアが出演するトークコーナーでは、映像が不自然に切り取られているような場面もあって。歌唱シーンも楽しみにしていたのですが、お蔵入りになったのかもしれません」（前出・女性ファン）

ファンの脳裏をよぎる「悪夢のような前例」

たしかに、これまでもSTARTO社において、グループに所属していない、いわゆる“無所属ジュニア”が退所する場合は、ファンクラブなどで事前に報告されることはめったにない。そのため、ファンの間では「公式サイトからの削除＝退所」というのが暗黙の了解となっている。

ただ、これまでの慣例でいえば、退所者のプロフィールは毎月1日の午前0時にまとめて消えることが多い。たとえ過去に不祥事を起こしたケースであっても、月の途中で即日削除という今回は極めて異例なのだ。

この“月末を待たない突然の消去”という異常事態に、ファンの脳裏をよぎるのは、ある「悪夢のような前例」だという。

「2023年末、当時ジュニアの中で絶大な人気を誇っていた『Aぇ! group』の福本大晴さんが、“コンプライアンス違反”を理由に突如、契約解除となりました。あのときも事務所から正式な発表はあったものの、具体的な違反内容は明かされないままでした。今回の田所くんの急すぎる動きに対し、SNS上では“福本大晴に次ぐ謎”と、関西ジュニアの先輩の事例を重ねて恐怖する声が相次いでいます」（スポーツ紙記者）

田所を巡っては、今年に入ってから本人とみられるプライベート画像がネット上に流出するトラブルが数回あったが、退所の前触れになるような事件はなかったという。それだけに、あまりにも唐突な幕引きに対し、ネット上では「急すぎる」「なぜこのタイミングなのか」と戸惑う声が溢れかえっている。

ファンに別れを告げる間もなく、表舞台から忽然と姿を消してしまった16歳のジュニア。その理由が公に語られる日は、果たして来るのだろうか――。