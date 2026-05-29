

弁護士の対応が遅い場合でも、必ずしも弁護士に問題があるとは限りません（c）Getty Images

弁護士に依頼したはよいものの、「連絡が遅い」「なかなか進展しない」と感じる場合があります。もっとも、法律案件では、裁判所や相手方の対応待ち、証拠整理、法的調査などに時間を要することも多く、必ずしも弁護士が案件を放置しているとは限りません。一方で、対応の遅れをそのままにしていると、時効や期限の問題など重大な不利益につながるケースもあるので注意が必要です。弁護士の対応が遅い理由や対処法、変更・解任の注意点、対応がよい弁護士の選び方について、弁護士がわかりやすく解説します。

1. 弁護士の対応が遅い理由とは？ よくあるケースを紹介

弁護士の対応が遅い理由は、必ずしも放置や怠慢とは限りません。法律案件では、裁判所や相手方の対応待ち、資料確認、他案件との兼ね合いなどにより、対応に時間がかかることがあります。ここでは、弁護士の対応が遅くなる主な理由を解説します。

1-1. 他の案件が多く業務が立て込んでいる

弁護士は通常、複数の案件を同時並行で担当しています。特に、裁判期日が迫っている案件や、書面の提出期限が設定されている案件については、優先的に対応せざるを得ません。そのため、依頼者から見れば「連絡が遅い」と感じる場面であっても、実際には他の緊急性の高い案件の対応に追われているということが少なくありません。

私自身の経験でも、同日に複数の期日や締切が重なった場合には、緊急性の高い案件から優先して対応せざるを得ず、一部の依頼者への連絡が後回しになってしまうことがあります。もちろん望ましいことではありませんが、業務の性質上、ある程度避けられない側面もあります。

1-2. 裁判所や相手方からの回答を待っている

法律手続きの多くは、弁護士単独で完結するものではなく、裁判所や相手方の対応を前提としています。たとえば訴訟においては、裁判所の判断や期日指定を待つ必要がありますし、示談交渉においても、相手方の検討や回答には一定の時間を要します。

このような場合、弁護士側としては次のアクションを取りたくても、外部の応答がなければ進められません。そのため、依頼者からは「何も進んでいないように見える」ことがありますが、実際には手続き上の待機期間に入っているにすぎないケースも多いのです。

1-3. 受任した事案の経験があまりなく、調べながら対応している

弁護士にはそれぞれ得意分野があります。もっとも、実務では必ずしも経験豊富な分野だけを受任するとは限らず、新たな分野の案件を扱うこともあります。この場合、適切な法的対応を行うために、文献調査や判例の検討を重ねながら進める必要があります。

その結果、対応に時間がかかることがあります。依頼者としては不安に感じるかもしれませんが、裏を返せば、拙速に対応するのではなく、慎重に法的検討を尽くしているとも評価できます。ただし、この点について弁護士から十分な説明がない場合、「遅い」という不信感につながることは否定できません。

1-4. 事実関係や証拠の確認に時間がかかっている

裁判所や紛争の相手方などに適切な主張を行うためには、契約書、メール、録音データなどの証拠を精査し、事実関係を正確に把握する必要があります。特に、紛争が複雑な場合には、時系列の整理や関係資料の分析に相当の時間を要します。

私の実務でも、初回相談時には単純に見えた案件が、資料を精査する中で複雑な争点を含んでいることが判明し、対応方針の検討に予想以上の時間を要したケースがありました。このような場合、安易に結論を出すことはかえってリスクとなるため、慎重な対応が求められます。

1-5. 依頼者からの資料や回答を待っている

適切な主張を構築するためには、過去の契約書ややり取りの記録などの資料を依頼者から提出してもらう必要があります。また、弁護士から依頼者に事実確認をすることもあります。そのため、手続きを進めるにあたって、依頼者からの資料提出や事実確認への回答を待つ時間が発生します。

しかし、依頼者が多忙であったり、資料の所在が不明確であったりすると、提出までに時間がかかることがあります。その間、弁護士側も次の対応に進めないため、全体の進行が停滞してしまいます。

結果として、「弁護士の対応が遅い」と認識されることがありますが、実際には双方の連携の問題である場合も少なくありません。

1-6. 弁護士と依頼者の認識にずれがある

依頼者としては「すぐに解決してほしい」という期待を抱くのが自然ですが、実際の法律手続きは一定の時間を要します。特に、裁判や交渉は相手方や裁判所の都合にも左右されるため、思い通りに進まないことが多いのが実情です。

この点について十分な説明がなされていない場合、依頼者と弁護士との間で認識のずれが生じ、「対応が遅い」という不満につながります。したがって、弁護士側には適切な見通しの説明が求められますし、依頼者としても手続きの性質を理解することが重要です。

2. 弁護士の対応が遅い場合の対処法

弁護士の対応が遅いと感じる場合、ただ待つのではなく、何かしらの行動を取るのがおすすめです。弁護士の対応が遅い場合の対処法は、主に以下の4つです。

まずは弁護士に進捗状況を確認する

今後の見通し（スケジュール・方針）を具体的に聞く

別の弁護士への変更を検討する

悪質な場合は弁護士会に相談する

2-1. まずは弁護士に進捗状況を確認する

弁護士からの連絡が遅いと感じた場合でも、まずは現在の進捗状況を確認することが重要です。メールや電話で「どの段階にあるのか」「次の動きは何か」を端的に尋ねましょう。

実務では、相手方の回答待ちや裁判所の判断待ちなどにより、一定期間動きが止まることは珍しくありません。そのため、外形的には進展がないように見えても、手続きとしては正常に進んでいる場合があります。

私の経験でも、「何もしていないのでは」と指摘を受けたものの、実際には相手方の回答期限内であったケースがありました。まずは事実関係を確認することが重要です。

2-2. 今後の見通し（スケジュール・方針）を具体的に聞く

進捗確認とあわせて、今後の見通しも確認しましょう。「次に何が予定されているか」「いつ頃動きがあるか」といった点を具体的に聞くことで、不安は大きく軽減されます。

弁護士からスケジュールや方針を共有してもらえば、一定期間連絡がなくても状況を理解しやすくなります。もっとも、裁判や交渉は相手方や裁判所に左右されるため、見通しが変動することもあります。そのため、「確定事項」と「見込み」を分けて説明を受けることが重要です。

2-3. 別の弁護士への変更を検討する

弁護士との連絡が取れない状態が続く場合は、弁護士の変更も検討すべきです。別の弁護士に相談し、対応の適否や今後の見込みについて意見を求める方法があります。

ただし、弁護士を変更する前に、引継ぎが可能か、資料が整っているかについて、現在依頼している弁護士に確認する必要があります。また、着手金の返金条件など、委任契約の内容も確認しておくべきです。安易に変更すると、かえって時間や費用の増加につながるおそれがあります。現在依頼している弁護士に連絡がとれなければ、弁護士会に連絡しましょう。

2-4. 悪質な場合は弁護士会に相談する

弁護士が業務を放置しているなど、明らかに問題がある場合には、弁護士会への相談も可能です。各地の弁護士会には苦情窓口があり、事情に応じて助言や対応がなされます。

もっとも、単なる進行の遅れだけでは問題とならない場合もあります。まずは本人とのコミュニケーションを尽くし、それでも改善が見られない場合に検討するのが適切です。

3. 弁護士の対応の遅さを放置してはいけないケース

案件によっては、対応の遅れが依頼者の重大な不利益につながるケースもあります。次に当てはまるケースでは、放置せず速やかに対処しましょう。

3-1. 裁判や手続きの期限が迫っている場合

裁判や各種手続きには厳格な期限が定められており、期限を過ぎると重大な不利益を受けるおそれがあります。たとえば、裁判所から送達された答弁書の提出期限や、控訴・異議申立てといった不服申立ての期限は、原則として延長が認められにくく、対応が遅れれば権利を失う可能性があります。

また、相続放棄や破産・再生手続きなどでも、期限内に必要書類を提出しなければ手続き自体が認められない場合があります。このような場面では、弁護士の対応の遅れを放置することは極めて危険です。少しでも不安がある場合は、速やかに進捗確認を行うべきです。

3-2. 対応の遅れによって、不利益を被っている場合

弁護士の対応が遅れることで、すでに具体的な不利益が生じている場合も、放置は許されません。たとえば、債務整理を依頼しているにもかかわらず受任通知（弁護士が債務整理の依頼を受けたことを、貸金業者などの債権者に対して知らせる書面）が送付されておらず、債権者からの督促が止まらないケースや、交渉の停滞によって相手方との関係が悪化しているケースが挙げられます。

このような場合、単なる「遅い」という問題にとどまらず、依頼の目的自体が損なわれているおそれがあります。したがって、状況を具体的に確認し、必要に応じて早期の是正措置を求めることが重要です。

3-3. 請求に時効の問題がある場合

金銭請求や損害賠償請求には時効が存在し、一定期間が経過すると請求権が消滅する可能性があります。たとえば、交通事故の損害賠償請求や貸し付けたお金の返還請求、過払い金請求などでは、最終取引時や事故時から一定期間内に適切な措置を講じる必要があります。

弁護士の対応が遅れ、時効完成が迫っているにもかかわらず何の措置も講じられていない場合には、回復困難な不利益が生じます。したがって、時効が関係する案件では、特に迅速な対応が求められます。

3-4. 連絡が長期間取れない状態が続いている場合

弁護士と長期間連絡が取れない状態が続く場合も、放置すべきではありません。メールや電話に対して数週間以上返信がない、事務所に連絡しても担当弁護士につながらない、裁判や交渉の状況について長期間報告がないといった場合には、案件が適切に進行しているか確認できない状態にあります。

このような状況では、重要な手続きが放置されている可能性も否定できません。したがって、一定期間連絡がない場合には、早期に状況確認を行い、必要に応じて他の対応策を検討することが重要です。

4. 弁護士の対応が遅い場合に解任・変更するデメリットはある？

弁護士の対応に不満がある場合でも、解任や変更には一定のデメリットが伴います。まず、新たな弁護士に依頼する際には、改めて着手金や相談料が発生するのが通常です。すでに支払った費用が全額返金されるとは限らないため、経済的負担が増加する可能性があります。

また、事件の引継ぎには時間を要します。これまでの経緯や資料を新たな弁護士が把握する必要があるため、場合によっては対応が一時的に停滞することもあります。特に資料が整理されていない場合には、再度の確認や調査が必要となり、結果として解決までの期間が延びるおそれがあります。

さらに、従前の弁護士が採っていた方針や戦略を見直す必要が生じることもあります。新たな弁護士が異なる見解を持つ場合、主張や交渉方針の変更が検討されるため、一貫性が損なわれるリスクもあります。

このように、弁護士の変更は有効な手段である一方、費用・時間・方針の面で負担が生じ得るため、メリットと比較しながら慎重に判断することが重要です。

5. 対応がよい弁護士の探し方、選び方

弁護士とのトラブルを防ぐためには、依頼前の見極めが重要です。検討の際は以下の点をチェックするとよいでしょう。

5-1. 相談したい分野の経験が豊富か調べておく

弁護士にはそれぞれ得意分野があります。離婚、相続、労働問題、債務整理など、分野ごとに必要な知識や実務経験は大きく異なります。そのため、まずは相談したい分野の取扱実績が十分にあるかを確認することが重要です。

事務所のホームページや解決事例、執筆記事などを確認することで、どの分野に強みを持っているかを把握できます。経験が豊富な弁護士であれば、見通しやリスクについても具体的な説明が期待できます。

5-2. 相談時に対応の早さや連絡方法を確認する

対応の良し悪しは、実際に相談してみることで見えてきます。相談時には、連絡の頻度や返信までの目安、主な連絡手段（メール・電話等）を具体的に確認しておくことが有効です。また、対応可能な時間帯や緊急時の連絡方法についても共有しておくと安心です。

筆者が弁護士として実務を行う中でも、初回相談の段階で連絡方法や報告のタイミングを明確に取り決めている案件は、その後のトラブルが少ない傾向にあります。事前のすり合わせが、満足度を大きく左右します。

5-3. 事件の進め方やスケジュールの説明を受ける

良い弁護士は、事件の見通しを丁寧に説明します。すなわち、どのような流れで手続きが進むのか、どの程度の期間を要するのか、今後どのような対応が想定されるのかといった点を具体的に説明できるかが重要です。

もちろん、裁判や交渉は不確定要素も多いため、正確な期限を断定することは困難です。しかし、一定の幅を持った見通しや想定されるリスクについて説明があるかどうかは、弁護士の経験や誠実さを判断する材料となります。進行のイメージを共有できるかが重要です。

5-4. 口コミや評判を事前に調べておく

インターネット上の口コミや事務所の評判も参考になります。特に「説明が丁寧か」「連絡が早いか」といった点は、実際の依頼者の声から把握しやすい要素です。

もっとも、口コミは個別事情に左右されるため、一つの評価だけで判断するのは適切ではありません。複数の情報を確認し、共通する傾向を見極めることが重要です。過度に高評価・低評価のいずれにも偏らず、客観的に判断する姿勢が求められます。

5-5. 複数の弁護士に相談して比較する

最終的には、複数の弁護士に相談して比較することが有効です。一つの事務所だけで判断せず、説明の分かりやすさ、対応の早さ、費用の明確さなどを総合的に見て判断します。

実際に話をしてみると、同じ事案であっても弁護士によって見通しや方針が異なることがあります。その違いを理解した上で、自分にとって納得感のある弁護士を選ぶことが重要です。結果として、依頼後のミスマッチを防ぐことにつながります。

6. 弁護士の対応が遅いことに関連して、よくある質問

Q. 弁護士を解任・変更する前に確認しておくべきポイントは？

まず進捗状況と遅れている理由を確認し、今後の見通しを聞くことが重要です。契約内容や費用精算の条件も事前に確認しておきましょう。

Q. 弁護士を変更する場合、同じ法律事務所の別の弁護士に変更してもらうことは可能？

可能な場合もありますが、事務所の体制や担当割り当てによります。まずは事務所に相談し、内部での担当変更ができるか確認するとよいでしょう。

Q. 裁判が始まっている場合でも弁護士の変更は可能？

可能です。もっとも、期日直前の変更は手続きに影響するため注意が必要です。引継ぎ期間も考慮し、早めに判断することが重要です。

Q. 弁護士の解任通知はどう送ればいい？ 文例は？

内容証明郵便が確実ですが、通常は書面やメールでも足ります。「本件委任契約を解任します」と明記し、日付を記載して送付します。

7. まとめ 弁護士の対応が遅いと感じたら、放置せず早めに状況確認を

弁護士の対応が遅いと感じても、実際には裁判所や相手方の対応待ち、資料整理など、手続上やむを得ない事情があるケースも少なくありません。しかし、長期間連絡が取れない場合や、時効・期限が迫っている場合には注意が必要です。

不安を感じたときは、まず進捗や今後の見通しを確認し、それでも改善しない場合には、弁護士の変更や弁護士会への相談も検討しましょう。依頼後のトラブルを防ぐためには、事前に対応方針や連絡方法をしっかり確認し、自分に合った弁護士を選ぶことが大切です。

（記事は2026年5月1日時点の情報に基づいています）

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