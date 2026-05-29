ファミリーマート（東京都港区）が、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の新商品としてスポーツウェアとしても活躍する新商品「機能Tシャツ」を6月2日に発売開始します。人気商品「ラインソックス」やタオルハンカチなどでは、メキシコのカルチャーからインスピレーションを得た色鮮やかでポジティブな色合いと、伝統的なテキスタイルを思わせるボーダー柄などのアイテムが5月29日に登場します。

【えー！】かわいすぎる！ メキシカンカラーのソックス、パンツ、タオル…一挙に新作をチェック！

「機能Tシャツ」は、表糸に吸水速乾性に優れたナイロン・ポリエステルの混紡糸を、肌側の裏糸に熱伝導性に優れ肌あたりが柔らかいナイロン糸を使用。成型編みで脇に縫い目がなく、発汗量の多い箇所にメッシュを配置しています。サイズはM、L、XLで、カラーは「くろ」と「グレーミックス」。価格は1998円（以下、税込み）です。

また、4月に発売された「腕時計」が、再販の要望が多かったことから、秋ごろに再販を予定しているとのことです。