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「安全性が高い」N-VAN車中泊ならこれ一択！ホンダを知り尽くしたプロが本気で作った神キャンピングカー

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Motorz Jp Channel / モーターズ チャンネル」が、「【納期8ヶ月】351万円～ホンダN-VANを知り尽くしたプロが製作した車中泊仕様！4WD12Vクーラー可能＆標準装備と断熱施工が素晴らしい【STS】#車中泊 #nvan」と題した動画を公開した。



Motorz編集部の森が、キャンピングカーショーに出展する「株式会社STS」の平松さんを取材し、ホンダを知り尽くしたプロが手掛けるN-VAN専用キャンピングカーの全貌に迫っている。



動画の序盤、平松さんはN-VANをキャンピングカーのベース車両に選んだ理由について、ピラーレス構造や室内高の高さに加え、「社長がですね、ホンダ出身でして」と言及。「エンジンはいいし走りもいい、そこ安定性も。で、安全性もある」と、ホンダ車ならではのポテンシャルを高く評価している。



外装面では、傷が入りにくい「ラプター塗装」を施したフロントフェイスや、鉄チン風のアルミホイールなど、武骨でスタイリッシュなデザインを追求。さらに、STSオリジナルの「FRPウィンドウ」を採用しており、断熱材を組み込んだ開閉可能な窓が実用性を高めている。



内装に足を踏み入れると、フローリングが施されたフラットな床面と、高い天井が広がる。車中泊の快適性を左右する断熱処理については、「3重で三層断熱」と語り、見えない部分への徹底したこだわりを明かした。また、ポータブルバッテリーで稼働する12Vクーラーや、調光可能なダウンライトを装備するなど、充実した居住空間を実現している。



就寝時には、簡単な操作でフルフラットのベッドスペースを展開できるなど、日常使いからレジャーまで幅広く対応する工夫が随所に散りばめられている。N-VANのポテンシャルを最大限に引き出したプロフェッショナルな一台は、本格的な車中泊ライフを検討しているユーザーにとって、理想的な選択肢となるだろう。