【ミシュラン2年連続選出】五つ星ホテル出身シェフが守る伝統の味！国産・無添加にこだわった究極のバターマサラ
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YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が、「【銀座ランチ】中央通り沿いEXITメルサ7階の究極のバターマサラ 「リッチランチ」はタンドリーチキンとヨーグルトスイーツがついた充実プレート1740円 #銀座ランチ 」を公開した。動画では、銀座中央通り沿いのエグジットメルサ7階に店を構えるインドカレー店「オールドデリー」の魅力を紹介している。
1998年のオープン以来愛され続ける同店は、2年連続でミシュラン・ビブグルマンに選出された実力派だ。インドの五つ星ホテル出身シェフが腕を振るい、国産素材にこだわり添加物を使わない誠実な料理を提供している。動画では、おすすめメニューとして1,740円の「リッチランチ」をピックアップ。選べるカレーに、旨みが凝縮されたタンドリーチキン、サラダ、フルーツヨーグルト、そしてお皿からはみ出すほど大きな「スモールナン」がついた充実のセットである。
映像では、大きくちぎったもちもちのナンを、究極にリッチな「バターマサラ」にたっぷりとくぐらせる様子が収められている。また、創業時からの定番である1,430円の「ランチC」も紹介。大きなナンにサフランライスまでついた、圧倒的なボリューム感が特徴だ。今日のおすすめである甘くて濃厚な「ホワイトチキンカレー」との相性も抜群である。
銀座の真ん中にありながら、意外と穴場感があるという同店。本格的ながら優しい余韻が残る伝統のインドカレーを求めて、一度足を運んでみてはいかがだろうか。
1998年のオープン以来愛され続ける同店は、2年連続でミシュラン・ビブグルマンに選出された実力派だ。インドの五つ星ホテル出身シェフが腕を振るい、国産素材にこだわり添加物を使わない誠実な料理を提供している。動画では、おすすめメニューとして1,740円の「リッチランチ」をピックアップ。選べるカレーに、旨みが凝縮されたタンドリーチキン、サラダ、フルーツヨーグルト、そしてお皿からはみ出すほど大きな「スモールナン」がついた充実のセットである。
映像では、大きくちぎったもちもちのナンを、究極にリッチな「バターマサラ」にたっぷりとくぐらせる様子が収められている。また、創業時からの定番である1,430円の「ランチC」も紹介。大きなナンにサフランライスまでついた、圧倒的なボリューム感が特徴だ。今日のおすすめである甘くて濃厚な「ホワイトチキンカレー」との相性も抜群である。
銀座の真ん中にありながら、意外と穴場感があるという同店。本格的ながら優しい余韻が残る伝統のインドカレーを求めて、一度足を運んでみてはいかがだろうか。
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