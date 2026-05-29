京王電鉄（東京都多摩市）が、沿線のラーメン店を巡る「京王沿線グルメラリー〜ラーメン編〜」を6月10日から期間限定で実施します。京王電鉄が沿線ラーメン店と連携して、デジタルスタンプラリーを行うのは初めてです。

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同企画は、同社の駅係員・乗務員が京王線・井の頭線沿線沿線で選んだ多くのラーメン店の中から10店舗をスタンプラリーのスポットとして設定。スポットにある2次元コードを読み取ってスタンプを獲得すると、スタンプ数に応じた景品としてオリジナルケース付きの箸や店名入りのオリジナルキーホルダーが先着でプレゼントされます。スタンプを全部集めると、京王プラザホテルやレストランなどで使える「京王プラザチェック」1万円が当たる抽選も実施されます。

スタンプラリーにはアプリ「SpotTour」、景品の交換には「京王アプリ」が必要。スタンプ獲得には麺類を注文した人に限るとのことです。8月31日まで実施される予定です。

◆「京王沿線グルメラリー〜ラーメン編〜」のラリースポット設置店

（1）西永福の煮干箱（西永福駅）

（2）中華そばきび（明大前駅）

（3）らぁめん小池（上北沢駅）

（4）中華そば成城青果（芦花公園駅）

（5）手打麺祭かめ囲（柴崎駅）

（6）手打ち陰日向（分倍河原駅）

（7）麺笑巧真（京王八王子駅）

（8）えびす丸（京王片倉駅）

（9）博多豚骨らーめんコハクノトキ（京王稲田堤駅）

（10）らーめんたま家（京王多摩センター駅）