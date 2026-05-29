ワンコがなぜか窓際から動かないので、不思議に思って様子を見てみたら…？まさかの光景とワンコの表情に、思わず笑ってしまう人が続出しています。

【動画：『やけに犬が静かだな』と思い、ふと見てみた結果→窓際でカーテンを…まさかの『悲惨な光景』と『謎の表情』】

ワンコにハプニング発生

TikTokアカウント「daikichizm」に投稿されたのは、元野犬の「アルウィン」くんに思わぬハプニングが起こった時の様子です。

この日、飼い主さんがお散歩の準備を整えて部屋に戻ってきたら、すでにリードを着けて準備万端なはずのアルウィンくんが、やけに静かに窓際に座っていたそう。全く動こうとしないので、「どうしたんだろう？」と不思議に思って様子を見てみたら…。

なんとカーテンがボロボロになって、ほつれた糸がアルウィンくんのお顔に絡まっていたとか！どうやら飼い主さんがいない隙にイタズラをしていたら、カーテンに捕らわれて動けなくなってしまったようです…。

まさかの悲惨な光景と、自分が悪いのに切ない表情を浮かべて被害者ぶっているアルウィンくんを見て、飼い主さんは思わず笑ってしまったそう。

無事に救出されたかと思いきや…

飼い主さんに無事救出されて、身動きがとれるようになったアルウィンくん。ところがしばらくすると今度はカーテンの破れた箇所からお顔を出して、「また動けなくなっちゃったんですけど…」とお目目で助けを求めてきたとか！

2回もカーテンに捕らわれてしまうおマヌケなところも、「なんで僕がこんな目にあうの？おかしいな～」とばかりにキョロキョロする姿も可愛くて憎めません。飼い主さんも「そんな切ない顔されても…。被害者はこっちだよ」と思いながらも、全然怒れなくなってしまったのでした。

この投稿には「可愛すぎるｗ」「やっちゃってますね」「被害者ヅラw」「あえて絡まりにいくスタイル」「おてんばですね。それも愛嬌かな笑」といったコメントが寄せられています。

元野犬・アルウィンくんの紹介

アルウィンくんは2026年３月にお家に迎えられて、飼い主さんや先住犬の「大吉」くんと暮らし始めたそう。お迎え初日は大人しく寝ていて天使のようだったのに、最近は周りを困らせるほどやんちゃなのだとか。

また生まれつき右目がないというハンデを抱えているのですが、飼い主さんは「常にウィンクしてるみたいで可愛い！」と魅力の1つとして捉えているそうです。これからもアルウィンくんが愛情を注がれながら、元気にすくすく成長していけますように。

アルウィンくん＆大吉くんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「daikichizm」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「daikichizm」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。