好き＆行ってみたい「茨城県の繁華街＆歓楽街」ランキング！ 2位「大工町エリア」、1位は？【2026年調査】
まぶしい新緑が目に鮮やかな季節となり、日中の散策が心地よい季節を迎えました。爽やかな初夏の風に誘われて、休日は活気あふれるエリアへ足を延ばしてみたくなります。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「茨城県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「大工町エリア は茨城最大級の歓楽街として有名で、老舗料亭・スナック・バー・クラブまで密集しているディープな夜の街感が魅力で、北関東有数の歓楽街とも紹介されているからです」（60代女性／愛知県）、「居酒屋やバーが集まっており、グルメや地酒を色んなお店で楽しめそうだから」（20代女性／東京都）、「歴史ある夜の街として風情があり、地元の美味しい料理とお酒をゆっくり堪能できる雰囲気が好きだから」（60代男性／埼玉県）といったコメントがありました。
回答者からは「駅前には飲食店やカフェ、商業施設がまとまっていてにぎわいがありつつも歩きやすく、昼間は家族連れの姿も多く見られ、子どもと一緒に食事や買い物を楽しめそうで安心感があるからです」（30代女性／埼玉県）、「古い町並みと新しい町並みが混在している場所でとても興味深い」（50代女性／青森県）、「水戸駅前は商業施設や飲食店が多く、初めて訪れる人でも歩きやすい雰囲気が魅力だと感じています。駅からのアクセスが良く、観光ついでにも立ち寄りやすい点も選んだ理由です。特に夜はライトアップされた通りがきれいで、食事や買い物を楽しむのにちょうど良い規模感だと思いました」（40代男性／北海道）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「茨城県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
2位：大工町エリア（水戸市）／41票水戸市に位置する「大工町」は、古くからの歴史を持つ北関東有数の歓楽街です。料亭から居酒屋、バーまで多彩な夜の店が集まり、大人の社交場として栄えてきました。近年では近代的な複合施設も誕生し、伝統的な情緒と新しい活気が共存する、茨城県の夜を彩る中心的なエリアとなっています。
回答者からは「大工町エリア は茨城最大級の歓楽街として有名で、老舗料亭・スナック・バー・クラブまで密集しているディープな夜の街感が魅力で、北関東有数の歓楽街とも紹介されているからです」（60代女性／愛知県）、「居酒屋やバーが集まっており、グルメや地酒を色んなお店で楽しめそうだから」（20代女性／東京都）、「歴史ある夜の街として風情があり、地元の美味しい料理とお酒をゆっくり堪能できる雰囲気が好きだから」（60代男性／埼玉県）といったコメントがありました。
1位：駅前繁華街（水戸市）／107票100票を超える圧倒的な支持を得て、水戸駅周辺の「駅前繁華街」が1位となりました。周辺には商業施設や映画館、飲食店などが集まり、茨城県の玄関口として高い利便性を誇ります。昼は買い物やカフェを楽しむ人々、夜は飲食店を訪れる人々で絶えずにぎわう、県内最大の中心街です。
回答者からは「駅前には飲食店やカフェ、商業施設がまとまっていてにぎわいがありつつも歩きやすく、昼間は家族連れの姿も多く見られ、子どもと一緒に食事や買い物を楽しめそうで安心感があるからです」（30代女性／埼玉県）、「古い町並みと新しい町並みが混在している場所でとても興味深い」（50代女性／青森県）、「水戸駅前は商業施設や飲食店が多く、初めて訪れる人でも歩きやすい雰囲気が魅力だと感じています。駅からのアクセスが良く、観光ついでにも立ち寄りやすい点も選んだ理由です。特に夜はライトアップされた通りがきれいで、食事や買い物を楽しむのにちょうど良い規模感だと思いました」（40代男性／北海道）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)