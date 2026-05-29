2020年に「ミス東大グランプリ」に輝いたタレントの神谷明采さんは5月28日、自身のXを更新。発言に賛否の声が寄せられました。（サムネイル画像出典：神谷明采さん公式Xより）

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2020年に「ミス東大グランプリ」に輝いたタレントの神谷明采さんは5月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。発言に賛否の声が集まっています。

【写真】「マンジャロを使わずに5キロ痩せました」

「無駄な煽りは品がないですよ」

神谷さんは「私は教養と自制心があるので　マンジャロを使わずに5キロ痩せました」とつづり、1枚の写真を投稿。黒い水着姿で海上のボードに座る後ろ姿で、ダイエットに成功した美しいシルエットを披露しています。しかしX上ではこの発言に賛否の声が寄せられることに。

コメントでは「炎上狙い？」「こいつもう嫌われにいってるのか」「なぜわざわざ『マンジャロを使ってる人は教養と自制心がない』と捉えられかねない発言をするのか…」「無駄な煽りは品がないですよ」「なぜ普通に『頑張った結果5キロ痩せました！』くらいの表現にならないのか」などの声のほかに、「これが炎上すんのはおかしいだろ」「こっちが褒められるべきなのに！」「メンタル強いし美人だしマジで尊敬する」といったコメントも寄せられています。

「あさちゃん、楽しませてくれてありがとう！」

8日には「ご視聴ありがとうございました」とつづり、自身が出演した恋愛リアリティー番組『恋愛病院』（ABEMA）のオフショットを公開した神谷さん。海をバックにほほ笑む姿がすてきです。ファンからは「僕的にはあささんが好感度1番です」「あさちゃん、楽しませてくれてありがとう！」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。(文:熱帯夜)