「こいつもう嫌われにいってるのか」ミス東大・神谷明采、“マンジャロを使わず”発言に賛否「炎上狙い？」
「こいつもう嫌われにいってるのか」ミス東大・神谷明采、“マンジャロを使わず”発言に賛否「炎上狙い？」
2020年に「ミス東大グランプリ」に輝いたタレントの神谷明采さんは5月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。発言に賛否の声が集まっています。
【写真】「マンジャロを使わずに5キロ痩せました」
「無駄な煽りは品がないですよ」神谷さんは「私は教養と自制心があるので マンジャロを使わずに5キロ痩せました」とつづり、1枚の写真を投稿。黒い水着姿で海上のボードに座る後ろ姿で、ダイエットに成功した美しいシルエットを披露しています。しかしX上ではこの発言に賛否の声が寄せられることに。
コメントでは「炎上狙い？」「こいつもう嫌われにいってるのか」「なぜわざわざ『マンジャロを使ってる人は教養と自制心がない』と捉えられかねない発言をするのか…」「無駄な煽りは品がないですよ」「なぜ普通に『頑張った結果5キロ痩せました！』くらいの表現にならないのか」などの声のほかに、「これが炎上すんのはおかしいだろ」「こっちが褒められるべきなのに！」「メンタル強いし美人だしマジで尊敬する」といったコメントも寄せられています。
「あさちゃん、楽しませてくれてありがとう！」8日には「ご視聴ありがとうございました」とつづり、自身が出演した恋愛リアリティー番組『恋愛病院』（ABEMA）のオフショットを公開した神谷さん。海をバックにほほ笑む姿がすてきです。ファンからは「僕的にはあささんが好感度1番です」「あさちゃん、楽しませてくれてありがとう！」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。(文:熱帯夜)
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