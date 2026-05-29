アイスショー「刀剣乱舞」キャスト解禁 坂本花織が“氷の精霊”役で出演決定
【モデルプレス＝2026/05/29】10月3日、4日に国立代々木競技場 第一体育館で開催される、刀剣乱舞初のアイスショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』の公演詳細が発表された。
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本作には、無良崇人・田中刑事をはじめとする日本を代表するトップスケーターと、ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』の声優陣が、八振りの刀剣男士として出演。スケーティングによる身体表現と声優陣による声の芝居が融合し、新たな刀剣乱舞の表現に挑む。
本作では、国内外で活躍するトップスケーター8人が刀剣男士を演じる。三日月宗近役に無良崇人、加州清光役に中野耀司（PIW）、大和守安定役に佐藤由基（PIW）、山姥切国広役に櫛田一樹、膝丸役に山本恭廉、へし切長谷部役に田中刑事、鶴丸国永役に小平渓介（PIW）、山姥切長義役に吉野晃平（PIW）。五輪代表やプロフィギュアスケートチームであるプリンスアイスワールド所属スケーター、アイスショー経験豊富なスケーターが揃い、氷上という新たなステージで刀剣乱舞の世界を表現する。キービジュアルも解禁され、アイススケートならではのスピード感や氷の煌めきを感じさせるキービジュアル通り、本作では美しい氷上の舞や殺陣など、これまでにない刀剣乱舞の世界を展開する。
さらにオリジナルキャラクター「氷の精霊」として、ミラノ・コルティナ五輪女子シングル銀メダリスト・坂本花織が出演。原作ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』の刀剣男士を演じる声優陣も出演し、ゲームファンに馴染み深い声で命を吹き込む。（modelpress編集部）
三日月宗近：鳥海浩輔
加州清光：増田俊樹（10／4のみ出演）
大和守安定：市来光弘（10／4のみ出演）
山姥切国広：前野智昭（10／3のみ出演）
膝丸：岡本信彦
へし切長谷部：新垣樽助
鶴丸国永：斉藤壮馬（収録出演）
山姥切長義：高梨謙吾（10／3のみ出演）
※出演しない回は収録音声での上演。
＜開催日程＞
10月3日（土）1：15時開演／2：19時開演
10月4日（日）3：11時開演／4：15時開演／5：19時開演
※前野智昭、高梨謙吾は10／3のみ出演、増田俊樹、市来光弘は10／4のみ出演、斉藤壮馬は両日声のみ出演。出演しない回は収録音声で上演。
＜会場＞
国立代々木競技場 第一体育館
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◆坂本花織、アイスショー「刀剣乱舞 - ICE BLADE -」出演決定
本作には、無良崇人・田中刑事をはじめとする日本を代表するトップスケーターと、ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』の声優陣が、八振りの刀剣男士として出演。スケーティングによる身体表現と声優陣による声の芝居が融合し、新たな刀剣乱舞の表現に挑む。
さらにオリジナルキャラクター「氷の精霊」として、ミラノ・コルティナ五輪女子シングル銀メダリスト・坂本花織が出演。原作ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』の刀剣男士を演じる声優陣も出演し、ゲームファンに馴染み深い声で命を吹き込む。（modelpress編集部）
◆出演声優一覧
三日月宗近：鳥海浩輔
加州清光：増田俊樹（10／4のみ出演）
大和守安定：市来光弘（10／4のみ出演）
山姥切国広：前野智昭（10／3のみ出演）
膝丸：岡本信彦
へし切長谷部：新垣樽助
鶴丸国永：斉藤壮馬（収録出演）
山姥切長義：高梨謙吾（10／3のみ出演）
※出演しない回は収録音声での上演。
◆公演情報
＜開催日程＞
10月3日（土）1：15時開演／2：19時開演
10月4日（日）3：11時開演／4：15時開演／5：19時開演
※前野智昭、高梨謙吾は10／3のみ出演、増田俊樹、市来光弘は10／4のみ出演、斉藤壮馬は両日声のみ出演。出演しない回は収録音声で上演。
＜会場＞
国立代々木競技場 第一体育館
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