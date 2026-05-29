『風、薫る』に出演する美しいと思う女性俳優ランキング！ 2位「生田絵梨花」を抑えた1位は？
時代背景を感じさせる衣装や映像美が話題のNHK連続テレビ小説『風、薫る』。作品の世界観に溶け込みながら存在感を放つ女性俳優たちにも、注目が集まっています。
All About ニュース編集部は5月11〜12日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『風薫る』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『風、薫る』に出演する美しいと思う女性俳優」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、生田絵梨花さんです。ヒロイン2人と「梅岡看護婦養成所」で出会い、交流を深めていく玉田多江を演じています。
高熱で倒れ、養成所の仲間から看病を受けるシーンでは、生田さん自身も実は体調不良だったことを告白。リアルな看護シーンが話題を呼びました。
回答者からは「昔は可愛いなって思っていたけれど、最近では凄く綺麗になったなって思うし、お嬢様感がハンパない」（30代女性／栃木県）、「看病を受けている姿が綺麗だったからです」（30代男性／山形県）、「透明感のある雰囲気と上品な美しさが印象的で、画面に映るだけで華やかさを感じました」（20代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、見上愛さんです。明治時代に看護の世界へ飛び込む主人公・一ノ瀬りんを演じています。
一見するとミステリアスでクールな印象のある見上さん。本作でははじけるような笑顔や透明感、品のある佇まいで存在感を放っています。りんを演じるにあたり、所作や書道の稽古を8カ月間受けたそうで、表現力に磨きがかかっています。
回答コメントでは「吸い込まれるような瞳の強さが非常に美しいと感じます」（50代男性／神奈川県）、「着物姿がとても似合う」（40代女性／秋田県）、「主役だからでだけでなく、目をひく存在」（50代女性／その他）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は5月11〜12日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『風薫る』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『風、薫る』に出演する美しいと思う女性俳優」ランキングを紹介します！
2位：生田絵梨花（玉田多江）／61票
2位にランクインしたのは、生田絵梨花さんです。ヒロイン2人と「梅岡看護婦養成所」で出会い、交流を深めていく玉田多江を演じています。
高熱で倒れ、養成所の仲間から看病を受けるシーンでは、生田さん自身も実は体調不良だったことを告白。リアルな看護シーンが話題を呼びました。
回答者からは「昔は可愛いなって思っていたけれど、最近では凄く綺麗になったなって思うし、お嬢様感がハンパない」（30代女性／栃木県）、「看病を受けている姿が綺麗だったからです」（30代男性／山形県）、「透明感のある雰囲気と上品な美しさが印象的で、画面に映るだけで華やかさを感じました」（20代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位：見上愛（一ノ瀬りん）／71票
1位にランクインしたのは、見上愛さんです。明治時代に看護の世界へ飛び込む主人公・一ノ瀬りんを演じています。
一見するとミステリアスでクールな印象のある見上さん。本作でははじけるような笑顔や透明感、品のある佇まいで存在感を放っています。りんを演じるにあたり、所作や書道の稽古を8カ月間受けたそうで、表現力に磨きがかかっています。
回答コメントでは「吸い込まれるような瞳の強さが非常に美しいと感じます」（50代男性／神奈川県）、「着物姿がとても似合う」（40代女性／秋田県）、「主役だからでだけでなく、目をひく存在」（50代女性／その他）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)