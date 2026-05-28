M!LK曽野舜太、美容CM撮影で困惑「資料間違えてるんちゃう？」事前にレフリー動画視聴 社長は「売れるべくして売れた」と人柄絶賛
【モデルプレス＝2026/05/28】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が5月28日、スキンケアブランド「KATAN（カタン）」のブランドアンバサダー就任記者会見に出席。CM撮影の裏話を明かした。
【写真】M!LKメンバー、新CMで異様なレフリーに
この日、撮影で印象に残っていることを聞かれた曽野は、「CMの資料を見た時に、ボクシングの資料がいっぱい出てきて、『なんか資料間違えてるんちゃう？』って最初びっくりして（笑）」と回想。「でも蓋開けてみたら“KATANしか勝たん”ということで、そういう意味なのか！って分かって」と納得したことを明かし、「M!LKってちょっとユーモラスなところもあるじゃないですか。そこも含めて起用してくださったんだなとか思ったりして、嬉しかったです」と喜んでいた。
また、撮影当日について「現場に入った時、びっくりしました。本当に美容のCMを撮りにきているのか？って思うぐらい。ボクシング場みたいなところに行って（笑）」と説明。「僕はレフリーの格好をして、気合いをいれて。ちゃんとレフリーさんぽくなるために、レフリーさんの動画を見て行きました」と予習していたことを明かした。
そんな曽野の熱い姿勢に、社長の杉野将史氏は「僕たちにもすごく気さくに話しかけてくださいまして。でもカメラが回るとトップアイドルの顔に一気に変わるという。もうさすがだなと。売れるべくして売れた曽野舜太」と絶賛。曽野は照れ笑いを浮かべつつ、「もっと言ってください（笑）！」とおねだりし、会場は温かい笑いに包まれた。
なお、曽野が出演する新CM、KATAN「ひとふきで白玉水光肌」篇は現在公開中。＠cosme TOKYOでは曽野のキービジュアルをメインとしたポップアップストアが開催されており、クールなキービジュアルとブランドの世界観がマッチした特別な空間となっている。（modelpress編集部）
開催期間：2026年5月27日（水）〜6月2日（火）
開催場所：＠cosme TOKYO ポップアップスペース2階（東京都渋谷区神宮前1-14-27）
営業時間：11:00〜20:00 ※＠cosme TOKYOの営業時間に準ずる
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LKメンバー、新CMで異様なレフリーに
◆曽野舜太、事前にレフリー動画視聴
この日、撮影で印象に残っていることを聞かれた曽野は、「CMの資料を見た時に、ボクシングの資料がいっぱい出てきて、『なんか資料間違えてるんちゃう？』って最初びっくりして（笑）」と回想。「でも蓋開けてみたら“KATANしか勝たん”ということで、そういう意味なのか！って分かって」と納得したことを明かし、「M!LKってちょっとユーモラスなところもあるじゃないですか。そこも含めて起用してくださったんだなとか思ったりして、嬉しかったです」と喜んでいた。
そんな曽野の熱い姿勢に、社長の杉野将史氏は「僕たちにもすごく気さくに話しかけてくださいまして。でもカメラが回るとトップアイドルの顔に一気に変わるという。もうさすがだなと。売れるべくして売れた曽野舜太」と絶賛。曽野は照れ笑いを浮かべつつ、「もっと言ってください（笑）！」とおねだりし、会場は温かい笑いに包まれた。
なお、曽野が出演する新CM、KATAN「ひとふきで白玉水光肌」篇は現在公開中。＠cosme TOKYOでは曽野のキービジュアルをメインとしたポップアップストアが開催されており、クールなキービジュアルとブランドの世界観がマッチした特別な空間となっている。（modelpress編集部）
◆ポップアップストア概要
開催期間：2026年5月27日（水）〜6月2日（火）
開催場所：＠cosme TOKYO ポップアップスペース2階（東京都渋谷区神宮前1-14-27）
営業時間：11:00〜20:00 ※＠cosme TOKYOの営業時間に準ずる
【Not Sponsored 記事】