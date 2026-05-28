Stray Kids・I.N、“オン眉”ヘアに変身！少年のような透明感に「破壊力えぐ」「守りたい…」の声

Stray KidsのI.Nが、少年のようなビジュアルで魅了した。

I.Nは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】I.N、“オン眉”ヘアに変身！「破壊力えぐ」「守りたい…」

公開された写真には、緑豊かな自然に囲まれながら、自身がブランドアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「BOTTEGA VENETA」の撮影に臨むI.Nの姿が収められている。

なかでも目を引くのは、I.Nのヘアスタイルだ。前髪を眉上で切りそろえた“オン眉”ヘアに、柔らかなオレンジブラウンカラーを合わせ、少年のような雰囲気を演出。メガネを合わせたスタイリングも相まって、知的さと爽やかさを兼ね備えた魅力を放った。

投稿を見たファンからは「ありえん可愛さ」「透明感やば」「守りたい…」「少年みたい」「破壊力やばい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝I.N Instagram）

なお、I.Nが所属するStray Kidsは、6月6日（以下、現地時間）に米ニューヨークで開催される「ザ・ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル（The Governors Ball Music Festival）」、9月11日にブラジルの「ロック・イン・リオ（Rock in Rio）」にヘッドライナーとして出演する予定だ。