「サンリオフェス2026 in みなとみらい」今年も開催 ポムポムプリン＆マフィンのフォトスポットが登場
サンリオは、みなとみらい駅周辺がサンリオキャラクターで彩られる「サンリオフェス2026 in みなとみらい」を6月12日〜から28日まで開催することを発表した。
【写真】初お披露目！高さ約5mのポムポムプリンのバルーン
サンリオの人気キャラクターのオブジェがランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいの両施設に登場する。ランドマークプラザの1階ガーデンスクエアには、ポムポムプリンの高さ約5メートルの巨大バルーンが登場。また、MARK IS みなとみらい1階のグランドガレリアには、ポムポムプリン、シナモロール、ハローキティ、ポチャッコの高さ約2メートルのバルーンが設置される。
また、ランドマークプラザとMARK ISみなとみらいの両施設にて催される特別フォトスポットでは、ポムポムプリン＆マフィン、 シナモロール、リトルツインスターズのフォトスポットを展開。施設を巡りながら、好きなキャラクターとの写真撮影を堪能できる。
イベント期間中は、ランドマークプラザには「ポムポムプリン 30th Anniversary スペシャルコンテンツ」も実施。30周年デザインの展示や投票、フォトスポットなどで、ポムポムプリン30周年を祝う。
一方、MARK IS みなとみらいでは「Sanrio Puroland 35th Anniversary Shop」POP UP STOREを開催。サンリオピューロランドでしか買えないオリジナル商品や、35周年オリジナル商品を販売する。また、カラフルFanFanシリーズの商品を1点以上購入した人には、特別ステッカーがプレゼントされる。
さらに、6月13日にはランドマークプラザで、ポムポムプリンとナモロールのスペシャルステージ「ぱぴぷぺPom！」を特別開催するほか、6月20日にはハローキティとクロミと写真撮影ができる「ハローキティ＆クロミ スペシャルグリーティング」など、人気キャラクターに直接会える特別イベントも実施する。
【写真】初お披露目！高さ約5mのポムポムプリンのバルーン
サンリオの人気キャラクターのオブジェがランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいの両施設に登場する。ランドマークプラザの1階ガーデンスクエアには、ポムポムプリンの高さ約5メートルの巨大バルーンが登場。また、MARK IS みなとみらい1階のグランドガレリアには、ポムポムプリン、シナモロール、ハローキティ、ポチャッコの高さ約2メートルのバルーンが設置される。
イベント期間中は、ランドマークプラザには「ポムポムプリン 30th Anniversary スペシャルコンテンツ」も実施。30周年デザインの展示や投票、フォトスポットなどで、ポムポムプリン30周年を祝う。
一方、MARK IS みなとみらいでは「Sanrio Puroland 35th Anniversary Shop」POP UP STOREを開催。サンリオピューロランドでしか買えないオリジナル商品や、35周年オリジナル商品を販売する。また、カラフルFanFanシリーズの商品を1点以上購入した人には、特別ステッカーがプレゼントされる。
さらに、6月13日にはランドマークプラザで、ポムポムプリンとナモロールのスペシャルステージ「ぱぴぷぺPom！」を特別開催するほか、6月20日にはハローキティとクロミと写真撮影ができる「ハローキティ＆クロミ スペシャルグリーティング」など、人気キャラクターに直接会える特別イベントも実施する。