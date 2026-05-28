29日は北海道で雨、関東から九州は真夏日に。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■北海道は寒気が流れ込み不安定 強風にも注意

29日（金）は、北日本や北陸で明け方まで雨が残る所が多いでしょう。低気圧は発達しながら北海道の北へ進む見通しで、北日本は風が強まりそうです。また、上空には寒気が流れ込む影響で大気の状態がやや不安定になりそうです。北海道や東北北部を中心に、日中はにわか雨があるでしょう。局地的に雷を伴う恐れもあるため、ご注意ください。関東から九州にかけては晴れる所が多いですが、静岡や山梨の県境周辺や中国地方の瀬戸内側を中心に、一部でにわか雨がありそうです。空模様の変化には注意が必要です。

■関東から九州で真夏日続出 午後は次第にカラッと

29日（金）は、関東から九州にかけて真夏日になる所が多くなるでしょう。東京都心の最高気温も30℃の予想で、5月17日以来12日ぶりに真夏日になりそうです。山梨県の甲府や茨城県の土浦では33℃まで上がる予想で、関東甲信を中心に厳しい暑さとなりそうです。梅雨前線は次第に南下する見通しで、午後は湿度が下がりカラッとした暑さになりそうです。夜は北風に変わって涼しく感じられそうなので、寒がりの方は一枚羽織るものがあるとよさそうです。

■土日も真夏日が続く 週明けは沖縄や奄美で大荒れの恐れ

【29日（金）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感札幌 16℃（-7 5月上旬）仙台 25℃（±0 7月上旬）新潟 24℃（-5 6月上旬）東京 30℃（+3 7月中旬）名古屋 29℃（+1 6月下旬）大阪 29℃（±0 6月下旬）広島 29℃（+4 7月上旬）福岡 26℃（-1 6月上旬）

30日（土）と31日（日）も東日本や西日本は真夏日になる所が多く、東京は6月1日（月）にかけて、4日連続の真夏日が予想されています。比較的カラッとした暑さにはなりますが、熱中症には十分な注意が必要です。週明けは、台風6号が強い勢力で沖縄地方や奄美地方にかなり接近する見通しで、沖縄や奄美では大荒れの天気となる恐れがあります。また、その後は本州の南の海上を進む可能性もあり、西日本や東日本の太平洋側を中心に大雨になる恐れがあります。最新の台風情報を確認し、早めの大雨への備えを行いましょう。