知っておきたい「心が病んで当然の会社」の特徴7選。あなたの職場は大丈夫？
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カウンセラーで作家のRyotaが、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【仕事がつらい原因】そりゃ辞めたくなるよ…。心が病んで当然の会社の特徴7選」と題した動画を公開した。動画では、働く人の心が病んでしまう会社に共通する7つの特徴について解説している。
Ryotaはまず、1つ目の特徴として「ずっと監視される職場」を挙げる。コロナ禍における在宅ワークの普及に伴い、上司が部下の働きぶりを常にカメラで監視する「マイクロマネジメント」が問題となったことに触れ、「監視の常態化は会社から信用されていない証拠」であると指摘。仕事の成果よりも「ダメなことをしていないか」という不安が勝り、ストレスで潰れやすくなると警鐘を鳴らした。
さらに、「一度見ただけで覚えろ」という教育体制の欠如や、「ミスの犯人探しばかり」を行う組織の弱さを指摘。ミスが発生した際、そのプロセスを改善するのではなく個人を責める風潮は心理的安全性を奪い、結果としてミスの隠蔽につながると語る。
また、「残業時間マウント」や「会社イベントが多すぎる」といった特徴にも言及。本来の業務とは無関係な部分で評価が左右されたり、プライベートの時間が奪われたりすることは、仕事と割り切って働きたい人にとって大きな負担になると説明した。加えて、「人前で人を叱る、怒鳴る」行為は、叱られた本人だけでなく、周囲のパフォーマンスも2割程度低下させると述べ、マネジメントの欠如が部署全体の生産性を落としていると分析した。
最後に7つ目の特徴として「休むと評価を落とされる」点を挙げた。休むことは当然の権利であるにもかかわらず、人員不足を理由に休んだ人が責められる風潮は、組織の責任転嫁であると断言。「皆さんが責任を抱える必要はない」と語った。
動画の終盤でRyotaは、給料や年間休日といった労働条件以上に「社風と雰囲気が重要である」と結論づけている。自身の健康と心を守るために、今いる職場環境が健全かどうかを客観的に見つめ直すための重要な指標となる解説となっている。
Ryotaはまず、1つ目の特徴として「ずっと監視される職場」を挙げる。コロナ禍における在宅ワークの普及に伴い、上司が部下の働きぶりを常にカメラで監視する「マイクロマネジメント」が問題となったことに触れ、「監視の常態化は会社から信用されていない証拠」であると指摘。仕事の成果よりも「ダメなことをしていないか」という不安が勝り、ストレスで潰れやすくなると警鐘を鳴らした。
さらに、「一度見ただけで覚えろ」という教育体制の欠如や、「ミスの犯人探しばかり」を行う組織の弱さを指摘。ミスが発生した際、そのプロセスを改善するのではなく個人を責める風潮は心理的安全性を奪い、結果としてミスの隠蔽につながると語る。
また、「残業時間マウント」や「会社イベントが多すぎる」といった特徴にも言及。本来の業務とは無関係な部分で評価が左右されたり、プライベートの時間が奪われたりすることは、仕事と割り切って働きたい人にとって大きな負担になると説明した。加えて、「人前で人を叱る、怒鳴る」行為は、叱られた本人だけでなく、周囲のパフォーマンスも2割程度低下させると述べ、マネジメントの欠如が部署全体の生産性を落としていると分析した。
最後に7つ目の特徴として「休むと評価を落とされる」点を挙げた。休むことは当然の権利であるにもかかわらず、人員不足を理由に休んだ人が責められる風潮は、組織の責任転嫁であると断言。「皆さんが責任を抱える必要はない」と語った。
動画の終盤でRyotaは、給料や年間休日といった労働条件以上に「社風と雰囲気が重要である」と結論づけている。自身の健康と心を守るために、今いる職場環境が健全かどうかを客観的に見つめ直すための重要な指標となる解説となっている。
YouTubeの動画内容
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