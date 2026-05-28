冨安が２年ぶりの代表活動、故障明けの遠藤と板倉もついに合流！アイスランド戦でも起用か
北中米ワールドカップに向けて調整している日本代表が５月28日、千葉県内で３日目の練習を実施した。
この日のトレーニングから、初日から活動している早川友基、大迫敬介、長友佑都、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人、吉田麻也の13人に加えて、遠藤航、冨安健洋、板倉滉の３選手が合流した。
２月に左足リスフラン靭帯を断裂する大怪我を負った遠藤はゲーム形式のメニューも含めてすべてこなし、順調な回復ぶりをアピール。２年ぶりの招集でコンディションが懸念されていた冨安、背中の怪我を抱えている板倉も、見る限り問題なく練習に取り組んでいた。
状態を見極めるためにも、この３人には、５月31日のアイスランド戦でプレータイムが与えられそうだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界騒然！「お願いだからAIだと言ってくれ」
この日のトレーニングから、初日から活動している早川友基、大迫敬介、長友佑都、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人、吉田麻也の13人に加えて、遠藤航、冨安健洋、板倉滉の３選手が合流した。
２月に左足リスフラン靭帯を断裂する大怪我を負った遠藤はゲーム形式のメニューも含めてすべてこなし、順調な回復ぶりをアピール。２年ぶりの招集でコンディションが懸念されていた冨安、背中の怪我を抱えている板倉も、見る限り問題なく練習に取り組んでいた。
状態を見極めるためにも、この３人には、５月31日のアイスランド戦でプレータイムが与えられそうだ。
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