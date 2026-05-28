LE SSERAFIM¥«¥º¥Ï¤ÎÄ¦¹ïµé¤ÎÊ¢¶Ú¡ßÄ¾³Ñ¸ª¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡ª¹õ°áÁõ¤ÇºÝÎ©¤ÄÆùÂÎÈþ¤Ë¡Ö¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¤Î¤Ë¾åÉÊ¡×¡Ö¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤ÊÂÎ¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡¦¥«¥º¥Ï¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÆùÂÎÈþ¡õ°Û¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ë②¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤Ï¥Á¥ã¥¤¥ÊÉ÷¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô③¥æ¥ó¥¸¥ó¤Ï¡ÈÈþÇØÃæ¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ÚÆ°²è¡Û¡ØLE SSERAFIM ¡ÆBOOMPALA¡Ç MOVE TO PERFORMANCE¡Ù
LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎKAZUHA¡Ê¥«¥º¥Ï¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ø¥ë¥·ー¤ÊÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£LE SSERAFIM¥«¥º¥Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÃÃÎý¤¬À¸¤ó¤À°Û¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ¥Î»
¥«¥º¥Ï¤ÏÀèÆüYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦STUDIO CHOOM¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØLE SSERAFIM ¡ÆBOOMPALA¡Ç MOVE TO PERFORMANCE¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£È±¤ò¸å¤í¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤Þ¤È¤á¡¢Èþ¤·¤¤Ä¾³Ñ¸ª¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¤Î¥·¥çー¥È¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¹ø¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤Ç¹ø¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥é¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ýー¥º¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤òÈäÏª¡£9ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤ÊÉ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿ÑÛ¡¹¤·¤¤²£´é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤È¤áÈ±¤ËÊÔ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿Ä¹¤¤»°¤ÄÊÔ¤ß¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÁ´ËÆ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÆ¤Ó³¬ÃÊ¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ÆÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê12ËçÌÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤Ê´°àú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ËèÆü¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢ÃÃÏ£¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥«¥º¥Ï¡£ÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆËá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÆùÂÎÈþ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÆü¡¹åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¤Î¤Ë¾åÉÊ¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö»°¤ÄÊÔ¤ß¥Ø¥¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°áÁõ¤Ç¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤ÊÂÎ¤¬¤è¤ê±Ç¤¨¤ë¤Í¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢LE SSERAFIM¤Ï´Ú¹ñ¤Ç5·î22Æü¤Ë¡¢2nd¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPUREFLOW¡Ùpt.1¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖBOOMPALA¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¸½ºß¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£