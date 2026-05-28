◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定

世代の頂点を決める日本ダービーの枠順が５月２８日、確定した。

皐月賞を制して牡馬クラシック２冠を目指すロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、１９９４年ナリタブライアンと２０１８年ワグネリアンと過去２勝で勝率６・１％、連対率９・１％の８枠１７番に決定した。

皐月賞で２着に好走して、ダービーでの逆襲に燃えるリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は、過去０勝、連対率８・８％の６枠１１番。トライアルの青葉賞を完勝し、引き続き武豊騎手とのコンビで大一番に挑むゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は過去２勝で勝率、連対率とも５・９％の７枠１４番に入った。

過去最多タイの５勝を上げる１番枠にはライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）、５番枠にはバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が入った。

２分の１の抽選を突破したのは、ケントン（牡３歳、美浦・田島俊明厩舎、父リアルスティール）で２枠３番に入った。カフジエメンタール（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ポエティックフレア）が１８頭に入れなかった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ライヒスアドラー 牡３ ５７ 佐々木 大輔

（２）マテンロウゲイル 牡３ ５７ 横山 和生

（３）ケントン 牡３ ５７ 丹内 祐次

（４）アルトラムス 牡３ ５７ 横山 武史

（５）バステール 牡３ ５７ 川田 将雅

（６）コンジェスタス 牡３ ５７ 西村 淳也

（７）メイショウハチコウ 牡３ ５７ マイケル・ディー

（８）ショウナンガルフ 牡３ ５７ 浜中 俊

（９）アウダーシア 牡３ ５７ ダミアン・レーン

（１０）ジャスティンビスタ 牡３ ５７ 坂井 瑠星

（１１）リアライズシリウス 牡３ ５７ 津村 明秀

（１２）アスクエジンバラ 牡３ ５７ 岩田 康誠

（１３）パントルナイーフ 牡３ ５７ クリストフ・ルメール

（１４）ゴーイントゥスカイ 牡３ ５７ 武 豊

（１５）フォルテアンジェロ 牡３ ５７ 荻野 極

（１６）グリーンエナジー 牡３ ５７ 戸崎 圭太

（１７）ロブチェン 牡３ ５７ 松山 弘平

（１８）エムズビギン 牡３ ５７ フランシスコ・ゴンサルベス