上戸彩、丸亀製麺の新CMに出演 法被姿、口いっぱいにうどん頬張る「いろいろ試して自分のお気に入りを見つけて」【インタビュー一問一答】
俳優の上戸彩が、丸亀製麺の新TV CM「鬼おろし祭り！肉ぶっかけに豚しゃぶ、鶏から」篇、「鬼おろしぶっかけがある！豊富な無料薬味がある！」篇に出演する。
【動画】おいしそう…上戸彩が口いっぱいにうどん頬張る新CM
今回のTVCMは、浴衣に法被（はっぴ）を羽織った上戸が夏祭りを楽しむシーンから始まる。活気あふれる製麺所の前に仲間と集まった上戸と3種類の「鬼おろしシリーズ」が次々と映し出される。
水できゅっと締めた、つるりとのど越しのよい冷うどんに、シャキシャキとした鬼おろし、柑橘香る特製ぽん酢を合わせた一杯に、焼きたて牛肉をのせた『鬼おろし肉ぶっかけうどん』、ひんやり豚しゃぶの『鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん』 、からりと揚げた鶏からの『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』。上戸は口いっぱいに頬張る。夢中で味わい、見せる笑顔に注目だ。
「鬼おろしぶっかけがある！豊富な無料薬味がある！」篇では、8種類の無料の薬味・トッピングが並ぶシーンも登場し、丸亀製麺ならではの魅力が伝わる内容になっている。
上戸はインタビューの際、「鬼おろしシリーズ」と組み合わせてみたいお気に入りのトッピングはあるかという質問に「夏なので、わかめとか天かすとか、そういうさっぱり系も入れながら、お肉のジューシーさといろんな薬味を組み合わせて、様々な表情を楽しめるのが丸亀製麺の良さだなって感じています。ぜひ皆さんも、いろいろ試して自分のお気に入りを見つけていただきたいなって思います。」と答えた。
■上戸彩インタビュー
――丸亀製麺の夏の定番「鬼おろしシリーズ」が今年もいよいよ販売となります。今回のTVCMでは、夏の訪れを感じさせるお祭りのようなにぎやかさの中で、3種類の「鬼おろしシリーズ」が登場しますが、印象に残っているシーンを教えてください。
やっぱりお祭りの雰囲気って、それだけでテンションが上がりますよね。皆さんが集まって一緒ににぎやかにうどんを食べるシーンは、撮影しながら本当にワクワク楽しかったです。
浴衣でカメラに向かったとき、「今年も丸亀製麺の夏がやってきたな」って一足先に夏を感じてワクワクしました。3種類の「鬼おろしシリーズ」がずらっと並んだシーンでは、見た目もすごく豪華で元気をもらえると思うので、ぜひ注目してほしいです。
――今年の夏は『鬼おろし肉ぶっかけうどん』『鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん』『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』と、異なる味わいがそろいました。3つの多彩な種類から選べるのも魅力ですが、上戸さんが「今の気分であえて一つ選ぶ」としたら、どの商品になりますか。また、その理由も教えてください。
3種類がそろうと、「どれにしようかな」って、その選ぶ時間も本当に楽しいですよね。それぞれに違った魅力があるので迷ってしまうんですけど、あえて今日の気分で一つ選ぶとしたら、『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』かなって思ってます。今日は「おなかいっぱい食べて楽しみたい」っていうとき、ジューシーな鶏からと鬼おろしのザクザクした食感が本当においしいです。その日の自分にぴったりな「鬼おろし」を見つけて、皆さんもお祭り気分で楽しんでほしいです。
――「鬼おろしシリーズ」をはじめ丸亀製麺のうどんは、8種類の無料の薬味・トッピングを組み合わせることで、1商品につき250通り以上もの楽しみ方ができるのも魅力です。上戸さんが、他に「鬼おろしシリーズ」と一緒に試してみたい組み合わせはありますか。
夏なので、わかめとか天かすとか、そういうさっぱり系も入れながら、お肉のジューシーさといろんな薬味を組み合わせて、様々な表情を楽しめるのが丸亀製麺の良さだなって感じています。ぜひ皆さんも、いろいろ試して自分のお気に入りを見つけていただきたいなって思います。
――以前、この「鬼おろしシリーズ」の撮影が始まると『夏が来るんだな』と、夏の訪れを感じるとお話いただきました。今年もいよいよ夏がやってきますね！上戸さん流の「暑い夏をハッピーに過ごすための秘訣」がありましたら、ぜひ教えてください。
まず、夏の旬の食材をたくさん食べる。外で遊んでいっぱい汗をかく。そして、いっぱい笑うっていうことですかね。
――最後に、この夏、丸亀製麺で「鬼おろしシリーズ」を楽しみにしているお客さまへメッセージをお願いします。
今年も夏が始まりましたね！夏の定番、丸亀製麺の「鬼おろしシリーズ」がやってきました。今年は例年よりもさらに暑い夏となりそうですが、丸亀製麺のこだわりが詰まったうどんを、ぜひ皆さんに楽しんでいただきたいです。丸亀製麺では、北海道産小麦100％と塩、水のみを使って、お店で粉から打ち、打ち立て・茹でたてを提供しています。そうしたこだわりがあるからこそ、水できゅっと締めたときに独自のつるっとした食感や喉ごしの良さが生まれるのだと思います。その喉ごしのいいおうどんに、シャキシャキの鬼おろしが合わさることで、夏にぴったりのさっぱりとしたおいしさが楽しめるのが「鬼おろしシリーズ」の一番の魅力だと感じました。3種類のお肉で、それぞれ違った味わいが楽しめるので、その日の気分に合わせて選べるのも魅力的だと思います。私も3種類それぞれをいただきましたが、その日の気分に合わせて自分にぴったりな一杯を選んで楽しんでいただけたら嬉しいです。暑い夏を、丸亀製麺の「鬼おろしシリーズ」と一緒に元気に乗り切りましょう！
【動画】おいしそう…上戸彩が口いっぱいにうどん頬張る新CM
今回のTVCMは、浴衣に法被（はっぴ）を羽織った上戸が夏祭りを楽しむシーンから始まる。活気あふれる製麺所の前に仲間と集まった上戸と3種類の「鬼おろしシリーズ」が次々と映し出される。
水できゅっと締めた、つるりとのど越しのよい冷うどんに、シャキシャキとした鬼おろし、柑橘香る特製ぽん酢を合わせた一杯に、焼きたて牛肉をのせた『鬼おろし肉ぶっかけうどん』、ひんやり豚しゃぶの『鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん』 、からりと揚げた鶏からの『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』。上戸は口いっぱいに頬張る。夢中で味わい、見せる笑顔に注目だ。
上戸はインタビューの際、「鬼おろしシリーズ」と組み合わせてみたいお気に入りのトッピングはあるかという質問に「夏なので、わかめとか天かすとか、そういうさっぱり系も入れながら、お肉のジューシーさといろんな薬味を組み合わせて、様々な表情を楽しめるのが丸亀製麺の良さだなって感じています。ぜひ皆さんも、いろいろ試して自分のお気に入りを見つけていただきたいなって思います。」と答えた。
■上戸彩インタビュー
――丸亀製麺の夏の定番「鬼おろしシリーズ」が今年もいよいよ販売となります。今回のTVCMでは、夏の訪れを感じさせるお祭りのようなにぎやかさの中で、3種類の「鬼おろしシリーズ」が登場しますが、印象に残っているシーンを教えてください。
やっぱりお祭りの雰囲気って、それだけでテンションが上がりますよね。皆さんが集まって一緒ににぎやかにうどんを食べるシーンは、撮影しながら本当にワクワク楽しかったです。
浴衣でカメラに向かったとき、「今年も丸亀製麺の夏がやってきたな」って一足先に夏を感じてワクワクしました。3種類の「鬼おろしシリーズ」がずらっと並んだシーンでは、見た目もすごく豪華で元気をもらえると思うので、ぜひ注目してほしいです。
――今年の夏は『鬼おろし肉ぶっかけうどん』『鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん』『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』と、異なる味わいがそろいました。3つの多彩な種類から選べるのも魅力ですが、上戸さんが「今の気分であえて一つ選ぶ」としたら、どの商品になりますか。また、その理由も教えてください。
3種類がそろうと、「どれにしようかな」って、その選ぶ時間も本当に楽しいですよね。それぞれに違った魅力があるので迷ってしまうんですけど、あえて今日の気分で一つ選ぶとしたら、『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』かなって思ってます。今日は「おなかいっぱい食べて楽しみたい」っていうとき、ジューシーな鶏からと鬼おろしのザクザクした食感が本当においしいです。その日の自分にぴったりな「鬼おろし」を見つけて、皆さんもお祭り気分で楽しんでほしいです。
――「鬼おろしシリーズ」をはじめ丸亀製麺のうどんは、8種類の無料の薬味・トッピングを組み合わせることで、1商品につき250通り以上もの楽しみ方ができるのも魅力です。上戸さんが、他に「鬼おろしシリーズ」と一緒に試してみたい組み合わせはありますか。
夏なので、わかめとか天かすとか、そういうさっぱり系も入れながら、お肉のジューシーさといろんな薬味を組み合わせて、様々な表情を楽しめるのが丸亀製麺の良さだなって感じています。ぜひ皆さんも、いろいろ試して自分のお気に入りを見つけていただきたいなって思います。
――以前、この「鬼おろしシリーズ」の撮影が始まると『夏が来るんだな』と、夏の訪れを感じるとお話いただきました。今年もいよいよ夏がやってきますね！上戸さん流の「暑い夏をハッピーに過ごすための秘訣」がありましたら、ぜひ教えてください。
まず、夏の旬の食材をたくさん食べる。外で遊んでいっぱい汗をかく。そして、いっぱい笑うっていうことですかね。
――最後に、この夏、丸亀製麺で「鬼おろしシリーズ」を楽しみにしているお客さまへメッセージをお願いします。
今年も夏が始まりましたね！夏の定番、丸亀製麺の「鬼おろしシリーズ」がやってきました。今年は例年よりもさらに暑い夏となりそうですが、丸亀製麺のこだわりが詰まったうどんを、ぜひ皆さんに楽しんでいただきたいです。丸亀製麺では、北海道産小麦100％と塩、水のみを使って、お店で粉から打ち、打ち立て・茹でたてを提供しています。そうしたこだわりがあるからこそ、水できゅっと締めたときに独自のつるっとした食感や喉ごしの良さが生まれるのだと思います。その喉ごしのいいおうどんに、シャキシャキの鬼おろしが合わさることで、夏にぴったりのさっぱりとしたおいしさが楽しめるのが「鬼おろしシリーズ」の一番の魅力だと感じました。3種類のお肉で、それぞれ違った味わいが楽しめるので、その日の気分に合わせて選べるのも魅力的だと思います。私も3種類それぞれをいただきましたが、その日の気分に合わせて自分にぴったりな一杯を選んで楽しんでいただけたら嬉しいです。暑い夏を、丸亀製麺の「鬼おろしシリーズ」と一緒に元気に乗り切りましょう！