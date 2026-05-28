ロナルド・クーマン監督率いるオランダ代表がW杯を戦う26名のメンバーを発表した。



オランダはW杯予選でポーランドらと同組となり、無敗で本戦出場を決めている。



今回の26名中15名がプレミアリーグに所属しており、リヴァプールのフィルジル・ファン・ダイク、コーディ・ガクポ、ブライトンのバルト・フェルブルッヘンらが順当に選ばれた。



一方で同じくリヴァプールのジェレミー・フリンポンが落選。昨季はレヴァークーゼンで素晴らしいパフォーマンスを披露し、今季リヴァプールにステップアップを果たしたが、まさかのメンバー外となった。





オランダはグループステージで日本、スウェーデン、チュニジアと対戦する。『The Athletic』では今回招集された26名を分析。準々決勝を突破するにはスター選手が足りないと指摘した。前線ではトッテナムのシャビ・シモンズが負傷により、メンバー外に。4月のウルブズ戦で右ひざの怪我を負った。直近のエクアドルとの親善試合では左からガクポ、ブライアン・ブロビー、ドニエル・マレンの3トップでスタートするも、1ゴールしか奪えず。1-1のドローに終わっている。一方、守備は盤石の布陣に。前述したファン・ダイク、フェルブルッヘンを中心に、トッテナムのミッキー・ファン・デ・フェン、マンチェスター・シティのネイサン・アケらが選ばれた。後方の安定感はあるものの、前線の迫力不足は否めないオランダ。本戦前にアルジェリア、ウズベキスタンとの親善試合を予定しているが、シモンズら不在の中でどのような攻撃を披露するのだろうか。