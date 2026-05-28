２８日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、女優の三田佳子（８４）が出演。自身が行った「終活」について語った。

この番組が始まった１９７６年から出演している数少ない人物だと紹介され、黒のワンピースに華やかなピンクの羽織、大きなパールのイヤリングとネックレスをして登場した三田。「人生の締めくくり＝終活」をテーマにしたヒューマンドラマシリーズの映画「お終活３ 幸春！ 人生メモリーズ」（香月秀之監督、５月２９日全国公開）にゲスト出演したことから、話題は自身の終活へ。

黒柳に「終活したの？」と質問され、三田は「やりましたよ」と返答。「私はやってない」という９２歳の黒柳に対し、「だいたい想像つくでしょう。子どもとか孫がいると、そういうときに争いたくないというのが子どもたちの間にも見えてくる。だから私の方がちゃんと。でも財産は全然ないですから。もっともっと減らそうと思っているんだけど。でもそれなりに家が残るとかあるから、そういうところを助けてくれる人に頼んでやったの」と明かした。

さらに黒柳が「遺言書を作成した？」と尋ねると、三田は「公正証書を取りに行くんですね。そしたら公正証書の先生が『おめでとうございます』って言うの。『おめでとうですか？』って。すると、こういうことをやっておくと後は自由になって何にも考えないで死ねますからと言われて」と、驚いたエピソードを告白した。