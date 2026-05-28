＜義弟に40万、渡さない！＞スマホをコソコソ…夫が不審な動き「ねぇ不倫してる？」【第1話まんが】
私はメイコ。夫のカツヤとのあいだには、小学生の子どもが2人。平々凡々な暮らしですが、幸せな日々を過ごしています。しかし最近ちょっと気になることが。カツヤがやたらとスマホを触っているのです。しかも私から隠れるようにコソコソと。私に何か言えないようなことでもあるのでしょうか？ ひょっとして不倫！？ いやいや、カツヤにかぎって……。でも一応心配なので、本人に確認してみようと思います。
私がそばから離れると、カツヤはスマホを操作し始めました。なんだか最近、カツヤがコソコソとスマホを触ることが増えた気がするのです。前は堂々と触っていたのに、今は私が視線を向けるとすぐに画面を伏せます。これってもしかして……。
私は覚悟を決めてカツヤに「不倫してるの！？」と、聞きました。カツヤは私の言葉に、一瞬ぎょっとして、それから慌てたように首を横に振ります。
カツヤは観念したように深くため息をつきました。そして私に話してくれました。
カツヤが隠し事をしているのが気になった私。
「もしかして不倫！？」と不安でたまらなくなり、直接本人に聞いてみたんです。
ところが、観念したカツヤは「不倫じゃない！」と慌てて否定してきました。
そして、「実は、弟からお金を貸してほしいと頼まれている……」と告白されることに。
まさかの事態に私は驚きを隠せません。
不倫ではありませんでしたが、ウチだって家のローンや子どもの学費があるので穏やかではいられません。
この先どうなるのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
私がそばから離れると、カツヤはスマホを操作し始めました。なんだか最近、カツヤがコソコソとスマホを触ることが増えた気がするのです。前は堂々と触っていたのに、今は私が視線を向けるとすぐに画面を伏せます。これってもしかして……。
私は覚悟を決めてカツヤに「不倫してるの！？」と、聞きました。カツヤは私の言葉に、一瞬ぎょっとして、それから慌てたように首を横に振ります。
カツヤは観念したように深くため息をつきました。そして私に話してくれました。
カツヤが隠し事をしているのが気になった私。
「もしかして不倫！？」と不安でたまらなくなり、直接本人に聞いてみたんです。
ところが、観念したカツヤは「不倫じゃない！」と慌てて否定してきました。
そして、「実は、弟からお金を貸してほしいと頼まれている……」と告白されることに。
まさかの事態に私は驚きを隠せません。
不倫ではありませんでしたが、ウチだって家のローンや子どもの学費があるので穏やかではいられません。
この先どうなるのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙