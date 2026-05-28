TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が27日、放送された。元日向坂46の松田好花（27）がゲスト出演した。

松田はスタジオの円卓ゲストに登場。鮮やかな水色のワンピース姿だった。今放送は「みんなの説SP」。「縞ハイネック細身ハゲがテレビ局にいたら、ひょうろくだと思って声かけちゃう説」のコメントを求められた松田は「切り替わる瞬間、ギリギリの境界線が面白かったですね」と語った。

「クロちゃん、『さん』づけで呼ばれた時の『アグネス・チャンさんみたいに言わないで』の返しにアグネス・チャン本人からクレームが入ったら、以降ダンマリ説」のVTR前には「ずる賢いとこ、ありそうなので、生放送で言われた時は言わずに、収録の場合はこれ結構の前に撮ってたやつだからっていうので、アグネス・チャンさんからクレームが来る前だったんですよっていう」とコメント。企画プレゼンターのサバンナ高橋茂雄から「よくそんなずるいの思い付きましたね、この一瞬で」とツッコミを浴びた。

松田は自身のXで放送前に登場を告知。「みんなの説SPになります ぜひご覧ください」とつづり、出演衣装姿でピースしている写真を公開した。

Xでは松田の登場に対し「現役日向坂メンバーの時なら勢いで出られたりするけど、卒業してから1人の存在で出るのはスゴい！しかもなんか普通に馴染んでるし笑」「このちゃんずっと可愛かったしズル賢いコメント最高でした また呼ばれますように」「このちゃんの水色姿素敵すぎました」などと書き込まれていた。