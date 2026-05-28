-真天地開闢集団-ジグザグ、10周年記念アリーナ公演開催決定 自身最大級アリーナ公演に
ロックバンド-真天地開闢集団-ジグザグが、本格始動10周年を記念した東阪アリーナ公演『ジグザグ 10周年記念禊』の開催を発表した。
【画像】リリース決定！-真天地開闢集団-ジグザグ「其の慈愛で」ジャケット
公演は、11月23日に東京・TOYOTA ARENA TOKYO、12月13日に大阪・大阪城ホールにて開催される。6月からスタートする全国ツアー『47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜』、そして10月開催の初の海外公演となる台湾公演に続く、10周年イヤーの集大成を飾る、自身最大級の記念アリーナ公演として実施される。
さらに、10周年イヤー第1弾となる新曲「其の慈愛で」（そのあいで）を『47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜』初日となる6月3日に配信リリースすることも決定した。同曲は、昭和歌謡を想起させる叙情的なメロディと重厚なロックサウンドが融合した新曲で、5月25日に開催された『プレライブ "47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜"』のステージ上でサプライズ発表され、初披露された。愛、痛み、救済を描いた濃密かつ美しい歌詞世界が、バンドの原点と進化、その両面を映し出す意欲作となっている。
■単独禊『ジグザグ 10周年記念禊』
11月23日（月・祝） 東京・TOYOTA ARENA TOKYO
12月13日（日） 大阪・大阪城ホール
【画像】リリース決定！-真天地開闢集団-ジグザグ「其の慈愛で」ジャケット
公演は、11月23日に東京・TOYOTA ARENA TOKYO、12月13日に大阪・大阪城ホールにて開催される。6月からスタートする全国ツアー『47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜』、そして10月開催の初の海外公演となる台湾公演に続く、10周年イヤーの集大成を飾る、自身最大級の記念アリーナ公演として実施される。
■単独禊『ジグザグ 10周年記念禊』
11月23日（月・祝） 東京・TOYOTA ARENA TOKYO
12月13日（日） 大阪・大阪城ホール