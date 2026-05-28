NASAが月面基地計画の第1段階について発表、2032年以降の第3段階では持続的な宇宙飛行士の滞在を目指す

NASAが月面基地計画の第1段階について発表、2032年以降の第3段階では持続的な宇宙飛行士の滞在を目指す