ポルノグラフィティ、“親から子への愛”をロボットと人間の関係性を通じて問いかける「デッサン#4」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ポルノグラフィティのEP『種』の収録楽曲「デッサン#4」のMVが、5月28日19時に、公式YouTubeにてプレミア公開される。

■メンバーのリアルな感情をスケッチするような作風で知られる「デッサン」シリーズ

「デッサン」シリーズとは、2000年発売のアルバム『ロマンチスト・エゴイスト』の収録曲「デッサン#1」から始まる、メンバーのリアルな感情をスケッチ（デッサン）するような作風で知られるシリーズ。

「デッサン#4」は、その4作目にあたり、約23年ぶりの新作として、2月にリリースされたEP『種』に収録された。

今作は、これまでの恋愛や別れをテーマにしたデッサンシリーズと異なり、“親から子への愛”をテーマに、毎日の何気ない時間そのものが宝物であるという感情を、誰しもが静かに重ねることのできる楽曲に。「デッサン」シリーズらしく、大げさなドラマではなく、日常の細かい描写や時間の経過、そして感情のスケッチで人生を描いているのが特徴だ。

MVでは、そんな感情模様をあえてロボットと人間の関係で表現。無機質なロボットに、人間らしい温かさを加えることで、人間性や愛情とは何かについて改めて考えさせられる作品となっている。

■リリース情報

2026.02.11 ON SALE

DIGITAL EP『種』

https://pornograffitti.lnk.to/Seed

■関連リンク

ポルノグラフィティ 公式YouTube

ポルノグラフィティ OFFICIAL SITE

https://www.pornograffitti.jp/