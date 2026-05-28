浜辺美波×目黒蓮W主演映画『ほどなく、お別れです』映像作品化決定！主演ふたりの撮り下ろしコメント映像解禁

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浜辺美波と目黒蓮（Snow Man）がダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』の映像作品化が決定。8月19日にBlu-ray＆DVDがリリースされる。

パッケージ発売決定を記念し、浜辺美波、目黒蓮による撮り下ろしコメント映像が解禁された。

■豪華版は未公開シーンや初公開のメイキング映像、特別インタビューなどを収録した大ボリュームの3枚組

2月に公開され、幅広い年代の感動を呼び、興行収入46.5億円（2026年5月17日現在）を超える大ヒットを記録した話題作『ほどなく、お別れです』が映像作品化。

豪華版は大ボリュームの3枚組。未公開シーンや初公開のメイキング映像、主演ふたりの特別インタビューなど、ここでしか見られない貴重映像のほか、イベント映像をはじめとした映画公開時のプロモーション映像まで余すところなく収録。

加えて、封入特典として、ブックレット、ビジュアルカード2種が付いた特製三方背ケース仕様。映画の感動が蘇るファン必携アイテムとなっている。

メイン写真：豪華版ジャケット

■リリース情報

2026.08.19 ON SALE

Blu-ray＆DVD『ほどなく、お別れです』

(C)2026『ほどなく、お別れです』製作委員会 (C)長月天音／小学館

■関連リンク

映画『ほどなく、お別れです』作品サイト

https://hodonaku-movie.toho.co.jp/

■【画像】『ほどなく、お別れです』豪華版の商品展開図 他