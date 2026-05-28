浜辺美波×目黒蓮W主演映画『ほどなく、お別れです』映像作品化決定！主演ふたりの撮り下ろしコメント映像解禁
浜辺美波と目黒蓮（Snow Man）がダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』の映像作品化が決定。8月19日にBlu-ray＆DVDがリリースされる。
パッケージ発売決定を記念し、浜辺美波、目黒蓮による撮り下ろしコメント映像が解禁された。
■豪華版は未公開シーンや初公開のメイキング映像、特別インタビューなどを収録した大ボリュームの3枚組
2月に公開され、幅広い年代の感動を呼び、興行収入46.5億円（2026年5月17日現在）を超える大ヒットを記録した話題作『ほどなく、お別れです』が映像作品化。
豪華版は大ボリュームの3枚組。未公開シーンや初公開のメイキング映像、主演ふたりの特別インタビューなど、ここでしか見られない貴重映像のほか、イベント映像をはじめとした映画公開時のプロモーション映像まで余すところなく収録。
加えて、封入特典として、ブックレット、ビジュアルカード2種が付いた特製三方背ケース仕様。映画の感動が蘇るファン必携アイテムとなっている。
メイン写真：豪華版ジャケット
■リリース情報
2026.08.19 ON SALE
Blu-ray＆DVD『ほどなく、お別れです』
(C)2026『ほどなく、お別れです』製作委員会 (C)長月天音／小学館
■関連リンク
映画『ほどなく、お別れです』作品サイト
https://hodonaku-movie.toho.co.jp/