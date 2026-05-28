松本潤がオールバックヘア×クラシカルな装いで大人の色気！吸い込まれそうな瞳に「こちらまで浄化されるような美しさ」「ビジュが神がかってる」「眼福」の声

【写真＆動画】松本潤の雑誌表紙＆誌面カット（全10投稿）

ヘアスタイリストのKANADAがInstagramを更新。嵐・松本潤の過去ビジュアルを複数公開し、注目を集めている。

■松本潤、圧巻ビジュアルで存在感放つ

グレーのダブルジャケットに身を包んだ松本は、前髪をすっきりと上げたヘアスタイルで、まっすぐカメラを見つめている。端正な顔立ちとクールな表情が際立ち、落ち着いたトーンの背景も相まって、大人の色気あふれる1枚となっている。

また、白シャツに黒のワイドパンツを合わせたクラシカルなスタイリングも披露。モノクロで捉えられた松本は、ポケットに手を入れ自然体な表情を見せている。

■デニム、ハット姿…様々なファッションを着こなす

同アカウントでは、他にも松本の写真が複数公開されている。デニムオンデニムにハットを手にしたワイルドなビジュアル、ラフなカーディガン×デニム姿で椅子に腰掛けたカットなど、様々なファッションを着こなす松本の姿が切り取られている。

さらに、『MEN’S NON-NO』『SPUR』の表紙ビジュアルも公開。ハットをかぶった爽やかな白シャツ姿や、黒カーディガンに鮮やかなピンクのタンクトップを合わせたスタイルなど、今見ても色褪せないビジュアルが並んでいる。

長年にわたり多彩な表情を見せてきた松本。貴重なアーカイブの数々に、ファンからは「魅力に溢れてる」「ほんとかっこいい」「こちらまで浄化されるような美しさ」「最高」「中性的な美しさに感動」「どれもイケメンすぎる」「ビジュが神がかってる」「眼福」など、多くの反響が寄せられている。

■同アカウントで公開された別カット