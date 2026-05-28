韓国の4人組バンドDAY6（デイシックス）のメンバーのドウン（本名ユン・ドウン）が結婚説について口を開いた。

ドウンは5月28日、自身の公式インスタグラムを通じて「僕たちチームは絶対になくならない。僕はどこにも行かないし、悪い記事は見ないで、しばらくは僕に関する記事が目に入っても無視して。君たちを傷つけてごめん。少し待って」と述べた。

これは最近浮上したユーチューバーのユ・ジユとの結婚説に対するドウンの初めての立場表明だ。所属事務所JYPエンターテインメント側は26日、ニュースエンに対してドウンの結婚説に関して「立場はない」と明らかにしていた。その後、約2日間沈黙を保っていたドウンは、午前3時に突然SNSにこのような文章を投稿し、交際説と結婚説による自身の脱退やチーム解散の可能性を一蹴した。

ドウンは最近、ユ・ジユと交際ではないかといううわさが流れていた。交際説はドウンの知人たちがインスタグラムに投稿したユ・ジユの彼女犬の写真から始まった。ドウンが最近個人YouTubeチャンネルで自ら紹介したカップル香水、カップル人形キーリングなども交際の証拠として取り上げられた。ユ・ジユも同じ香水とよく似たデザインのキーリングを使用中であることが明らかになったのだ。

このほか、ドウンが最近ユ・ジユと一緒にウェディングプランナーに会って相談を受けたとの目撃談がオンライン上に投稿され、結婚説まで浮上した。

1995年生まれのドウンは2015年にJYPエンターテインメント所属バンドDAY6のドラマーとしてデビューした。ユ・ジユは1996年生まれで、個人YouTubeチャンネル「ジユロプケ」を運営中のユーチューバーだ。登録者数19万8000人余りを抱えている。