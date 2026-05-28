「目黒蓮さん（29）演じる新キャラクター・和忠は、真田広之さん（65）演じる戦国最強の武将・吉井虎永と関係の深い役で、共演シーンも多いそうです。

主演とエグゼクティブプロデューサーを務める真田さんは、撮影に全身全霊を懸けて臨んでいます。多忙を極めることもあり、無駄口をたたくようなことはほとんどないのだとか。

目黒蓮さんはそういった真田さんの姿勢から刺激を受けているといいます」（映像制作関係者）

カナダ・バンクーバーで、ディズニープラスで配信予定のドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影に臨んでいる目黒。文化の違いに戸惑うことも……。

「ハリウッドと日本で撮影方法が違うこともあり、撮影現場では緊張が走ることが。

また4月末に主演映画『SAKAMOTO DAYS』のプロモーションのために帰国した際、目黒さんの長く伸びた髪に注目が集まりました。ハリウッドでは、地毛を使って髷を結うのが主流なので、前々から伸ばしていたのでしょう」（前出・映像制作関係者）

1月下旬にスタートした撮影は着々と進んでいる。

「シーズン2では、前作よりアクションシーンが多く盛り込まれています。本格的な時代劇の経験がない目黒さんは刀を使った殺陣や、大自然の中での格闘シーンなどに体当たりで挑戦。

座長の真田さんや、アクション監督らの指導に必死にくらいついていると聞いています。

ただ、リアリティを追求するハリウッドだけに、凄惨な切腹や斬首のシーンには、狼狽したのでは……。『SHOGUN 将軍』は、15歳以上を対象としていて、視聴制限が設けられているコンテンツです」（前出・映像制作関係者）

異国の地で連日壮絶なシーンの撮影に臨んでいる目黒。そんな彼を癒してくれる存在がいる。

「子役の泉谷星奈ちゃん（8）です。’24年7月クールのドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系）で、目黒さん扮する月岡夏と元恋人の間にできていた娘役を務めました。

ドラマの放送終了後も交流は続いています。’24年12月に開催されたSnow Manのライブにも、『海のはじまり』で母親役を演じた大竹しのぶさん（68）と一緒に招待していました。

5月19日に開かれたミュージカルの製作発表記者会見で、星奈ちゃんは尊敬する人物を聞かれて、『大竹しのぶさんと目黒蓮さんです』と答えていましたね」（テレビ局関係者）

メッセージ動画も目黒の元に届いているようだ。前出のテレビ局関係者は続ける。

「5月に入って、大竹さんの主演舞台を星奈ちゃんが見に行った際に、カナダで頑張る目黒さんを応援しようと、2人で動画を撮って、送ったと聞いています」

日本から届いた“愛娘”のエール。目黒は、彼女の成長に驚くと同時に、勇気づけられたことだろうーー。