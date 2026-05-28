タレントあのの冠番組「あのちゃんねる」での騒動を巡り、テレビ朝日の西新社長による5月26日の定例会見での謝罪が伝えられた。

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「多くの方にご不快な思いをさせてしまった今回の事案を重く受け止め、制作過程や現場運営を丁寧に見直し再発防止に全力で努めます」

そう西社長は言ったそうだ。あのが降板を宣言した番組については「編成中心に各所調整している。今日は控えさせていただければ」とし、継続かどうかも含め明らかにしなかったという。

「定例会見の同日、あのが番組で『嫌いな芸能人』と名指しし、不快感を示した鈴木紗理奈も所属事務所を通じて謝罪文を出し、あのの事務所もそれに続きました。三者とも、騒動を収束させることでは一致したということでしょう」

とは、スポーツ紙芸能デスク。

「もっとも、かねて指摘されてきたテレビの番組制作の問題点を世間に露呈させましたね。今回の番組のみならず、バラエティーでは不在なタレントをネタにして『嫌い』『暴露』系の企画をそこここで当然のようにやっています。信頼関係のない相手を巻き込んで視聴率や話題性を狙うのは、バラエティーの伝統芸ですが、SNS時代では即炎上し、本人への精神的ダメージも計り知れない。話題になって視聴率が取れたら多少の被害は仕方ないという、業界の価値観も知られ、また何かあったら番組スタッフと出演者の責任の押し付け合いになる可能性が高いことも、勘のいい視聴者はもうお見通しではないでしょうか。バラエティーならではの悪ノリが、視聴者からも当事者からも『いじめ』『パワハラ』と見なされる時代になったのに、それをイケシャーシャーと続けている。業界の対応は世の中に全く追いついていないんですよ」（同前）

■あの、鈴木紗理奈とも「タレントは視聴率稼ぎの捨て駒」というテレビの不文律

あのが「嫌いな芸能人」として鈴木紗理奈の名前を挙げたのは、そんな典型的なバラエティー企画であった。5月18日放送回で、あのは「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」というお題に答え、鈴木の名前と叫びながらシュートを決めたのだ。ある芸能プロデューサーが言う。

「本人不在の場で実名を挙げ、理由の説明もない。まさに不在者叩きの典型といえる陰口トークでした。紗理奈が激怒し《普通にいじめやん》などとSNSで痛烈に批判しなければ、局も事務所も出演者もスタッフも問題なしとして、普通に同様の企画を続けているでしょう。世間からも批判され、番組はTVer配信停止に追い込まれ、テレ朝は異例の謝罪声明を連発して社長クラスが頭を下げましたけど、根本解決とは程遠い。善後策を講じているようにも見えません」（同前）

先ごろサバンナ高橋（50）に浮上したいじめ疑惑も、温床は今回と同様とみられている。

「若手の個性派タレントを『毒舌キャラ』として消費し、ベテランを『いじめ標的』に仕立て上げる構図ですね。テレビの制作側に出演者に本音を言わせるプレッシャーをかけ続ける。そして若手はキャラクターを売るためとむちゃぶりを受け入れ、ベテランは大人の対応を強要される二重基準ですよ。悪しき伝統でいえば、クレームがあろうと事務所も局も事後謝罪で済ませ、企画の見直しには手をつけない。根底にあるのは、所詮タレントは消耗品という間違った認識です」（同前）

テレビからすると、あのもそのひとりでしかなく、便利な捨て駒なのかもしれない。

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順風満帆の芸能活動に、一気に暗雲が垂れ込め始めた。関連記事【もっと読む】『あのちゃん追い風だった女優業に暗雲の炎上！「嫌いな芸能人」発言で反撃される痛恨』…では、本人の今後を憂えている。