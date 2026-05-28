見栄え抜群！逆三角形の体型を作る為に鍛えるべき筋肉とは！？

広い肩幅を作る為に鍛えるべき筋肉とは

広い肩幅を作る

前や後ろからみた肩幅の広さを決定する要因には、その人の骨格(特に鎖骨の長さ)と、両肩の側面(三角筋)の横方向への盛り上がりの2つがあります。

骨の長さを変えることはできませんが、姿勢を工夫することで、肩幅を広く見せることはできます。例えば、立った姿勢で両肩をできるだけ前に出すと、肩甲骨が開きます。肩甲骨の位置をキープしたまま、胸を張って前に出すようにすると、両腕の位置が外に広がって、肩幅を広く見せることができます。鏡の前で試してみてください。

両肩の側面の盛り上がりについては、筋トレによって三角筋を発達させることで改善することができます。三角筋は、前部、中央部、後部の3つの部位に分けられますが、肩の側面を盛り上げるためには、中央部を重点的に鍛えることが有効です。三角筋の中央部を鍛えるための筋トレとしては、立った姿勢で両手を真横に上げるサイドレイズが代表的です。腕を上げたときに親指側が上を向いてしまうと、三角筋の前面部ばかりに負荷がかかってしまいます。三角筋の中央部を鍛えるためには、肩を内側にひねった姿勢で行うようにすると効果的です。

肩幅は、顔やウエストの幅との対比によって見映えが変わってきます。肩幅が同じでも、顔やウエストの幅が狭い人は肩幅が広く見えやすくなるわけです。また、後ろから見た場合、背中の上方向へのV字型の広がりもポイントとなります。背中の広がりを大きくするためには、ラットプルダウンのような引く動作のトレーニングがおすすめです。

【出典】『１日３分！ジムに行かずにマイナス５㎏！自宅筋トレ 続ける技術』

著：有賀誠司(東海大学スポーツ医科学研究所 教授)