ゼッテリアに、“とろっ”と食感が楽しめる「プリンシェーキ」が登場。

飲めるプリンのような味わいのデザートシェーキ新商品です！

ゼッテリア「プリンシェーキ」

発売日：2026年6月3日（水）

販売店舗：一部店舗を除く270店舗で販売予定（2026年5月27日時点）

※「プリンシェーキ」と「コーヒーゼリーシェーキ」は機器調整により販売していない場合があります

※「プリンシェーキ」と「コーヒーゼリーシェーキ」はデリバリーでの販売はありません

ハンバーガーショップ「ゼッテリア」に、本格的な夏を心地よく過ごせる、デザートシェーキの新メニュー「プリンシェーキ」が登場。

暑い日のクールダウンや、ほっとひと息つきたいリフレッシュタイムにぴったりな新メニューです☆

新登場の「プリンシェーキ」は、バニラ風味のシェーキに、なめらかなプリンとコクのあるキャラメルソースを合わせた一杯。

最初のひと口から、プリンのなめらかで“とろっ”とした食感と、プリンのやさしい甘さを堪能できます！

よく混ぜるとキャラメルソースの風味やコクが全体に広がり、味わいが変化。

飲むたびに異なる食感とおいしさを楽しめる、満足感の高いシェーキです。

また、フェアトレードコーヒーを使用した「コーヒーゼリーシェーキ」も好評販売中。

ゼリーの“ぷるっ”とした食感と、すっきりとした後味が特長で、暑い季節にぴったりの一品です☆

プリンシェーキ

価格：350円(税込)

バニラ風味のシェーキに、なめらかなプリンとコクのあるキャラメルソースを合わせたデザートシェーキの新メニュー。

最初のひと口から、プリンのなめらかで“とろっ”とした食感と、プリンのやさしい甘さが堪能できます！

よく混ぜることで、キャラメルソースの風味やコクが全体に広がり、味わいが変化。

飲むたびに異なる食感とおいしさが楽しめる、満足感の高いシェーキに仕上げられています☆

コーヒーゼリーシェーキ

価格：320円(税込)

※ゼリーはよく噛んで賞味ください

バニラ風味のシェーキにフェアトレードコーヒーを使用したコーヒーゼリーを合わせた「コーヒーゼリーシェーキ」

ゼリーの“ぷるっ”とした食感と、すっきりとした後味が特長で、暑い季節にぴったりの一品です！

プリンのような、とろっとした食感で、まるで飲めるプリンのようなデザートシェーキ。

ゼッテリアの「プリンシェーキ」は、2026年6月3日より販売です！

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