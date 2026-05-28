おうちがパティスリーに激変！注目のスパイス「カルダモン」で作る本格スイーツ

さわやかでエキゾチックな香りとほんのりスパイシーな余韻が特徴の「カルダモン」。生地に加えるだけでプロさながらの本格的な味わいに仕上げてくれます。



その魅力を存分に生かした本格派スイーツレシピを、クックパッドアンバサダーの方々に教えてもらいました。



ぜひ、おうちでパティスリーのような味わいを楽しんでくださいね。

▼手土産にも映える「カルダモンドーナツ」

プロのアドバイスをもとに仕上げた本格ドーナツ。外はサクッ、中はふんわりのやわらかい食感に、カルダモンの華やかな香りが漂います。冷めてもおいしいので手土産にも向いています。

▼見た目もリッチな「カルダモンタルト」

ナッツとドライフルーツをたっぷり詰め込んだ豪華なタルト。カルダモンの香りがナッツの風味と溶け合い、一口食べると広がる複雑な味わいはまるでパティスリーのよう。

▼異国気分を味わう「台湾ドーナツ」

カルダモンを効かせた、外はサクサク・中はふんわりの台湾ドーナツ。もちっとした独特の食感と香り高いスパイスの組み合わせが絶妙で、一度食べたらやみつきになりそうです。





どれもスーパーのスパイスコーナーで手に入るカルダモンひとつで、驚くほど本格的な味わいに。次のお買い物のついでに、ぜひスパイスコーナーに立ち寄ってみてください。

このレシピを投稿したクックパッドアンバサダー

今回のレシピを投稿してくださったのは、クックパッドアンバサダーの皆さんです。



マダム・フィーカ

Keibou_Kitchen

lilymaman

