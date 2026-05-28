LAの高級日本食レストランでふっくらしたお腹を披露した

幸せな報告が届いた。ドジャースのタイラー・グラスノー投手と愛妻のメーガンさんに第一子が誕生するようだ。27日（日本時間28日）にメーガンさんが自身のインスタグラムで報告した。チームメートの夫人や地元メディアのレポーターらから驚きと歓喜の声が殺到している。

メーガンさんはロサンゼルスにある高級日本食レストラン「Yamashiro Hollywood」を訪れた際の写真をアップした。自ら「お腹がふっくら！」と綴り、衣服越しでも妊娠しているのがはっきりと確認できる写真を投稿。グラスノーとの夫婦ショットでは笑顔を見せている。

日本時間3時半頃に行われた投稿には、ドジャースの選手たちの妻らが一斉に反応した。

スミスの夫人のカラさんは「ゴージャスなママ!!!!」といえば、エドマンの愛妻クリステンさんも「やったああああ」と歓喜した。元ドジャース・バーンズの夫人の、ニコールさんも「世界一可愛い妊婦さん」と称賛し、ケリーの妻のアシュリーさんも「泣きそうになりました!!」と感情を爆発させた。また、地元放送局スポーツネット・ロサンゼルスのレポーターを務めるキルステン・ワトソンさんは「omg!?!!? おめでとうございます!!!!」と大興奮で祝福した。

グラスノーは今季開幕から好投を続け、7試合登板で3勝0敗、防御率2.72をマークしていた。しかし8日（同9日）、背中下部のけいれんにより負傷者リスト入りして戦線を離れたが、フィールド外から朗報を届けたようだ。（Full-Count編集部）