梅宮アンナ、夫・世継恭規氏と結婚1周年を報告 “出会い10日婚”振り返り「来年も再来年も、ずーっと一緒に」
タレントの梅宮アンナ（53）が28日、自身のインスタグラムを更新。夫でアートディレクターの世継恭規氏との結婚1周年を迎えたことを報告し、夫婦への思いをつづった。
【写真】ハワイで夫・世継恭規氏とハグする梅宮アンナ
梅宮は「この度5月23日で私達は結婚1周年を迎えました」と報告。8年ぶりに訪れたというハワイでの夫婦ショットとともに、結婚生活を振り返った。
2人は出会って10日目で結婚したことでも話題となった。梅宮は「結婚からお互いを知っていく事から始まりました」と明かし、「年齢的にも、互いが出来あがった人間が結婚をするのって決して楽しいことばかりでなありません」と率直な胸中を吐露。「喧嘩も沢山あって、周りも心配をさせてしまった事もあって」としながらも、「喧嘩をしながら互いを知っていく感じでした」と結婚1年目を振り返った。
時には「私達やっぱり合わないのかな〜？って言い合った事もあった」と明かしつつ、「少しずですが、相手を知っていくと同時に自分を知ってもいく感じがしました」と変化を実感。「これがよく言われる、人は鏡だと。。相手を通して自分を知っていく。初めてその意味を知たんだ。。」と、結婚生活を通じて得た気づきをつづった。
また、「生まれて51年でよっちゃんと出会って色々知っている最中です」と、世継氏への親しみを込めた呼び名も披露。「私はこんな事が嬉しくて こんな事が嫌な事かと。。色々勉強になっています」と、夫婦関係の中で自分自身とも向き合っていることを明かした。
最後は「結婚をして1年目ですが、来年も、再来年も、ずーっと一緒にいれたらいいなって思た事が嬉しいです」と愛情をにじませ、「ハワイを選んで最高でした」と締めくくった。
梅宮は、1972年8月20日生まれ、東京都出身。O型。父は俳優の故・梅宮辰夫さん。母はタレントの梅宮クラウディア。『JJ』の看板モデルとして活躍後、俳優に転身。1994年のドラマ『カミング・ホーム』で俳優デビュー、親子共演を果たした。2024年8月に乳がんの1つ「浸潤性小葉がん」を公表し、同年11月7日に右胸全摘とリンパ節の摘出手術を受けた。2025年5月27日に「出逢って10日で結婚」の“電撃婚”を発表した。
【写真】ハワイで夫・世継恭規氏とハグする梅宮アンナ
梅宮は「この度5月23日で私達は結婚1周年を迎えました」と報告。8年ぶりに訪れたというハワイでの夫婦ショットとともに、結婚生活を振り返った。
2人は出会って10日目で結婚したことでも話題となった。梅宮は「結婚からお互いを知っていく事から始まりました」と明かし、「年齢的にも、互いが出来あがった人間が結婚をするのって決して楽しいことばかりでなありません」と率直な胸中を吐露。「喧嘩も沢山あって、周りも心配をさせてしまった事もあって」としながらも、「喧嘩をしながら互いを知っていく感じでした」と結婚1年目を振り返った。
また、「生まれて51年でよっちゃんと出会って色々知っている最中です」と、世継氏への親しみを込めた呼び名も披露。「私はこんな事が嬉しくて こんな事が嫌な事かと。。色々勉強になっています」と、夫婦関係の中で自分自身とも向き合っていることを明かした。
最後は「結婚をして1年目ですが、来年も、再来年も、ずーっと一緒にいれたらいいなって思た事が嬉しいです」と愛情をにじませ、「ハワイを選んで最高でした」と締めくくった。
梅宮は、1972年8月20日生まれ、東京都出身。O型。父は俳優の故・梅宮辰夫さん。母はタレントの梅宮クラウディア。『JJ』の看板モデルとして活躍後、俳優に転身。1994年のドラマ『カミング・ホーム』で俳優デビュー、親子共演を果たした。2024年8月に乳がんの1つ「浸潤性小葉がん」を公表し、同年11月7日に右胸全摘とリンパ節の摘出手術を受けた。2025年5月27日に「出逢って10日で結婚」の“電撃婚”を発表した。