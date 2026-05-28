シンガー・ソングライターのマイリー・サイラスが、22日に開催された式典でハリウッド・ウォーク・オブ・フェームの星を授与され、感極まる場面を見せた。カントリー歌手のビリー・レイを父に持つマイリー。母でプロデューサーのティッシュ・サイラス、姉で女優のブランディ・サイラス、婚約者でミュージシャンのマックス・モランドと出席し、その功績を称えられた。



【写真】いきなり壇上でキス みんなが見ててもお構いなし

マイリーは「ここからが本当に込み上げてくるの」と語り始め、「家族へ、これからの家族へ、両親へ、母へ、きょうだいへ、友人やコラボレーターへ。私の選択だけでなく恐れも愛し、一緒に向き合ってくれてありがとう」と感謝。また「今日は決して忘れないし、ずっと大切にする。本当にみんなを愛してる」と思いを伝えた。



さらに「この星は不滅を象徴しているように感じる」としつつ、「私はそうじゃないからこそ、心に火がつく」と説明。「星はシーズン中のゲームのように勝ち取るものではない」と述べ、「献身の積み重ね」と位置づけた。式典では女優のアニャ・テイラー＝ジョイやファッションデザイナーのドナテラ・ヴェルサーチェ氏も祝辞を寄せた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）